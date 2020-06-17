В КГГА не собираются выполнять решение суда, который постановил, что запрет движения транспортных средств по ул. Сагайдачного и Контрактовой площади был введен незаконно.

Недавно Окружной админсуд признал незаконным решение КГГА сделать пешеходной улицу Сагайдачного на Контрактовую площадь. Действующая киевская власть решение суда не исполнила и подала апелляцию.

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"Хочу сообщить, что город подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда, который признал противоправным и отменил распоряжение КГГА о создании пешеходной зоны на Контрактовой площади и улице Сагайдачного", – сообщил действующий мэр столицы.

"Я убежден, не может кучка людей, которые инициировали иск по разным причинам, в том числе и политическим, пренебрегать интересами общества", – считает Виталий Кличко. При этом интересы граждан, которые передвигаются на автомобилях и вынуждены из-за этого решения часами стоять в пробках, Кличко, очевидно, не учитывает.

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"Город будет отстаивать пешеходную зону на Контрактовой площади и улице Сагайдачного. И как я говорил ранее, обустраивать ее как одну из туристических локаций. В следующем году мы планируем реконструкцию Контрактовой площади и улицы Сагайдачного", – отметил мэр Киева. Однако не следует забывать, что выборы мэра запланированы на осень этого года. Поэтому планы на следующий год несколько туманны.

Напомним, что перекрытая улица Сагайдачного и Контрактовая площадь наносят много неудобств не только жителям Подола и людям работающим в этом районе, но и всему городу. Перекрытая транспортная артерия способствует возникновению многочисленных пробок.

Кроме того пробки на Подоле также негативно отражаются на экологической ситуации, ведь машины, которые часами стоят в пробках, выбрасывают гораздо больше загрязнений, чем те, что проезжают без преград.

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