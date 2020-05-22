Суд признал незаконным решение КГГА сделать пешеходной улицу Сагайдачного на Контрактовую площадь.

В Киеве Окружной админсуд отменил распоряжение КГГА о введении пешеходной зоны на улице Сагайдачного и Контрактовой площади. Решение суда доступно по ссылке.

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Суд обратил внимание, что распоряжение за 28.07.2017 № 912 принято без участия заинтересованных лиц, интересы которых так или иначе нарушает это предписание. Судом фактически признано, что автомобилисты тоже имеют право на непрерывные и удобные условия движения.

Также суд отметил, что изменения в Генплан могут вноситься не чаще, чем один раз в пять лет, и они невозможны без проведения общественного обсуждения. Действующий Генплан Киева не предусматривал создание пешеходной зоны на месте существующей дороги для движения транспорта.

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