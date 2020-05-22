Суд визнав незаконним рішення КМДА зробити пішохідною вулицю Сагайдачного на Контрактову площу.

У Києві Окружний адмінсуд скасував розпорядження КМДА про введення пішохідної зони на вулиці Сагайдачного та Контрактовій площі. Рішення суду доступне за посиланням: http://reyestr.court.gov.ua/Review/89266293

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Суд звернув увагу, що розпорядження від 28.07.2017 № 912 прийнято без участі зацікавлених осіб, інтереси яких так чи інакше порушує цей припис. Судом фактично визнано, що автомобілісти теж мають право на безперервні і зручні умови руху.

Також суд зазначив, що зміни до Генплану можуть вноситися не частіше, ніж один раз в п'ять років, і вони неможливі без проведення громадського обговорення. Чинний Генплан Києва не передбачав створення пішохідної зони на місці існуючої дороги для руху транспорту.

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