У КМДА не збираються виконувати рішення суду, який постановив, що заборона руху транспортних засобів на вул Сагайдачного та Контрактовій площі була введена незаконно.

Нещодавно Окружний адмінсуд визнав незаконним рішення КМДА зробити пішохідною вулицю Сагайдачного на Контрактову площу. Чинна київська влада рішення суду не виконала і подала апеляцію.

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"Хочу повідомити, що місто подало апеляційну скаргу на рішення Окружного адміністративного суду, який визнав протиправним і скасував розпорядження КМДА про створення пішохідної зони на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного", - повідомив чинний мер столиці.

"Я переконаний, не може купка людей, які ініціювали позов з різних мотивів, зокрема, і політичних, зневажати інтереси громади", - вважає Віталій Кличко. При цьому інтереси громадян, які пересуваються на автомобілях та вимушені через це рішення годинами стояти у заторах, Кличко, вочевидь, не враховує.

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"Місто буде відстоювати пішохідну зону на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного. І буде, як я говорив раніше, облаштовувати її як одну з туристичних локацій. Наступного року ми плануємо реконструкцію Контрактової площі та вулиці Сагайдачного", - зазначив мер Києва. Проте не слід забувати, що вибори мера заплановані на осінь цього року. Тому плани на рік наступний дещо туманні.

Нагадаємо, що перекрита вулиця Сагайдачного та Контрактова площа завдають багато незручностей не тільки мешканцям Подолу і людям які працюють в цьому районі, але й усьому місту. Перекрита транспортна артерія сприяє виникненню численних заторів.

Крім того закоркованість Подолу також негативно відображається на екологічній ситуації, адже машини що годинами стоять у заторах, викидають набагато більше забруднень, а ніж ті що проїздять без перепонів.

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