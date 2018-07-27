У шоурумі Deals on Wheels розмістилися близько сотні розкішних і спортивних авто загальною вартістю 45 мільйонів доларів

Дороги Дубая буквально переповнені елітними суперкарами, їх використовує навіть поліція. Тому не дивно, що саме тут розташований найкрутіший у світі автосалон Deals on Wheels.

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У шоурумі Deals on Wheels розмістилися близько сотні розкішних і спортивних авто загальною вартістю 45 мільйонів доларів, повідомляє Motor1. Тут можна побачити численні Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Aston Martin і Rolls-Royce.

До недавнього часу найдорожчим в колекції був гіперкар Ferrari LaFerrari за $ 3 млн, однак його недавно продали. В автосалоні ще залишаються Ferrari Enzo за 1,9 млн доларів, McLaren P1 за $ 1,7 млн і Porsche 918 за 1,4 мільйона.

Власник Deals on Wheels Мохаммед Реда Абдулла розповів, що хоче стати найбільшим дилером суперкарів. І час від часу катається на авто з автосалону, так як вважає їх своєю колекцією - поки не продасть їх, зрозуміло.