Кожні три-чотири роки, а то й частіше, у кожного автомобіліста з'являється чотири громіздких непотрібних предмета – стерті шини. Що з ними робити?

А й справді – чи розумно за нашого загального рівня добробуту безкоштовно розлучатися з таким непростим виробом, який навіть і зменшився в розмірах на пару сантиметрів? Та ще в 17-18-м “розмірі”, та ще й у чотирьох примірниках? Але навіть якщо грошова сторона питання для вас не є важливою, куди подіти цей “подарунок”, що звалився на вас після сезонного перевзування?

Рентабельна переробка старих шин можлива тільки при наявності великих обсягів сировини – зношених покришок

Варварські варіанти – спалити в буржуйці або викинути в найближчій лісосмузі ми не розглядаємо. Хоча б тому, що згоряння шин супроводжується канцерогенними викидами, а на природі сучасна гума буде розкладатися не менше ста років. Ми знаємо кілька цивілізованих варіантів.

Також цікаво: Скільки коштує перевзути автомобіль на зимові шини

Варіант 1. Продати

Якщо бути уважним і не допускати стирання старих шин “до ниток”, то їх можна продати саме як шини – тому, у кого немає коштів на покупку нових. Але для цього залишкова глибина протектора повинна бути хоча б трохи більшою за граничні 1,6 мм, інакше такі покришки ніхто не купить. Врахуйте, що ціна старих, але придатних шин буде на рівні 50-15% від ціни нових подібної моделі. До того ж доведеться витратитися на просування свого “беушного” товару і, можливо, на його доставку покупцю.

За наявності фантазії і вмілих рук зі старих шин можна спорудити чимало елементів ландшафтного дизайну

Варіант 2. Зробити з них щось гарне

У господарських людей зазвичай знаходиться застосування для старих шин: з них роблять декоративну огорожу, споруджують атракціони для дітей, майструють поїлки для домашньої птиці і т. п. Звичайно, дизайнерські переваги таких виробів в більшості випадків сумнівні, але на смак і колір, як кажуть…

Не всі вироби декору зі старих покришок суперпривабливі, але в функціональності їм не відмовиш

Варіант 3. Винести на смітник

Навряд чи хтось заборонить вам одного вечора винести чотири старих колеса до контейнера зі сміттям. Але це по-перше, не завжди легко фізично, а по-друге, абсолютно неприбутково.

Варіант 4. Залишити на шиномонтажі

Найпростіший варіант – залишити стерті шини там, де вони у вас раптом з’явилися – на шиномонтажі. Але у великих містах за це попросять трохи грошей, нібито на утилізацію. Що загалом виправдано, адже СТО повинна як мінімум виділити під збір і тимчасове зберігання старих шин свою корисну площу.

Також цікаво: Чим відрізняються преміум-шини від бюджетних

Варіант 5. Здати в утилізацію

Парадоксально, але в Україні на утилізації шин можна як втратити, так і заробити. У мережі достатньо реклами на тему утилізації шин. Одні компанії пропонують за невелику суму (компенсація за транспортні витрати) приїхати і забрати у вас непотрібну гуму. Інші, навпаки, викуповують її за певні гроші (близько 300 грн. за тонну). Правда, в обох випадках мова йде про більш-менш великі партії, з окремо взятими чотирма колесами навряд чи хтось захоче возитися.

Як вдається заробити на утилізації

Щорічно в Україні накопичується до 150 тис. тонн використаних шин. Компанії, які приймають непотрібну гуму, переробляють її по-різному. Одні просто дроблять, перетворюючи в гумову крихту, яка потім використовується під час виготовлення маловідповідальних гумотехнічних виробів – килимків, підошов взуття, травмобезпечних покриттів для ігрових і спортивних майданчиків. Є технологія додавання гумової крихти в асфальт.

Промислові установки для піролізного перетворення шин в паливо досить прості за будовою

Інші вітчизняні переробники шин працюють не більш високому рівні, вони вміють шляхом піролізу перетворювати непотрібні покришки в пічне паливо. Цікаво, що при цьому тип каркасу – металокорд, текстиль, нейлон – цікавить переробників далеко не завжди, вони не роблять між ними відмінностей.

Рекомендація Авто24

На щастя, не для всіх з нас фінансова сторона в питанні, куди подіти старі шини, має особливе значення. Але який би спосіб позбутися від старої гуми ви не вибрали, нехай він буде цивілізованим. Адже автомобілісти, як не крути, один з найрозвиненіших в культурному відношенні прошарків українського суспільства, і давайте своєю поведінкою показувати приклад іншим.

Також цікаво: Продовжуємо життя гуми: як правильно готувати літні шини до сезону