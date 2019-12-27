З 1 січня вступають в силу «драконівські штрафи за використання "євроблях". Штрафувати будуть на 170 тис. грн. Що правда не поліція.

Розглядаємо чотири способи, як можуть намагатися "оштрафувати" поліцейські автомобілістів на єврономерах з 1 січня 2020 року, та як захиститись від таких дій людей погонах:

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Просрочка тимчасового ввезення. Просрочка транзиту. Передача руля. Авто на євро номерах не поставлено на облік в МРЕВ протягом двох місяців згідно статті 29.2 ПДД. Зараз викличемо митників і вони перевірять Ваш автомобіль.

На всі ці випадки відповідь єдина, у поліцейського відсутній доступ до інформації про митний стан автомобіля, а також відсутні повноваження щодо затримання авто для виклику митника.

Аргументи наведені вище це звичайно для досвідчених водіїв, які можуть справитися з емоціями згадати про статті митного кодексу, закону про поліцію, інші нормативні акти та викликати слідчо-оперативну групу.

Для тих хто не володіє впевнено юридичними знаннями та немає досвіду справлятися з емоціями в стресових ситуаціях рекомендуємо декілька речей:

Звертатися за підтримкою юристів, Мати під рукою "Рятівний жилет", який дасть змогу посилатися на готовність розмитнювати свій автомобіль і згідно повідомлення від офіційного джерела МВС, що таких людей не штрафувати до прийняття закону.

"Рятувальний жилет" - це набір документів під розмитнення, який свідчить, що людина готова до розмитнення та чекає закон. Іншими словами десятки людей при перетині кордону були захищені від штрафів 170 тис грн маючи на руках 1. Договір купівлі-продажу, 2. Документ що підтверджує зняття з обліку автомобіля, 3. Сертифікат відповідності 4. Договір з брокером.

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