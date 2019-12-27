С 1 января вступают в силу "драконовские штрафы за использование" евроблях". Штрафовать будут на 170 тыс. грн. Правда, не полиция.

Рассматриваем четыре способа, как могут пытаться "оштрафовать" полицейские автомобилистов на еврономерах с 1 января 2020 года, и как защититься от таких действий людей погонах:

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Просрочка временного ввоза. Просрочка транзита. Передача управления. Автомобиль на еврономерах не поставлен на учет в Сервисном центре в течение двух месяцев согласно статье 29.2 ПДД. Сейчас вызовем таможенников и они проверят Ваш автомобиль.

На все эти случаи ответ единственный: “у полицейского отсутствует доступ к информации о таможенном состояние автомобиля, а также отсутствуют полномочия по задержанию автомобиля для вызова таможенника”.

Аргументы, приведеные выше – для опытных водителей, которые могут справиться с эмоциями, вспомнить о статье таможенного кодекса, закон о полиции, другие нормативные акты и вызвать следственно-оперативную группу.

Для тех, кто не владеет юридическими знаниями и не может совладать с эмоциями в стрессовых ситуациях, юристы “АвтоЕвроСилы” рекомендуют несколько вещей:

Обращаться за поддержкой юристов, Иметь под рукой "Спасительный жилет", который позволит ссылаться на готовность растамаживать свой автомобиль и согласно сообщению официального источника МВД, что таких людей нельзя штрафовать до принятия закона.

"Спасательный жилет" – это набор документов под растаможку, который свидетельствует, что человек готов к растаможиванию и ждет закон. Иными словами десятки людей при пересечении границы были защищены от штрафов в 170 тыс грн имея на руках: договор купли-продажи, документ, подтверждающий снятие с учета автомобиля и договор с брокером.

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