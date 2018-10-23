Тривале тепло покине нас вже завтра, 24 – 25 жовтня в Києві очікується похолодання і дощі. Для водіїв це сигнал: пора забувати літні звички.

За повідомленням Українського гидрометцентра, 25 – 26 жовтня на Київщині очікується різка зміна погодних умов. У столичному регіоні разом зі зниженням температури пройдуть дощі, причому у четвер місцями не виключається мокрий сніг. Здійметься вітер – до 15-20 метрів в секунду.

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Судячи з обіцяної температури + 20С + 80 С, на дорозі сніг не затримається, тобто на зчеплення коліс з дорогою вплине тільки волога. А ось видимість може бути обмежена і власне опадами, і вночі на якийсь час – заліпленим снігом склом.

До ожеледиці цього разу діло не дійде, але в принципі саме таким явищем часто закінчуються холодні осінні дощі

Саме тим, хто буде їздити в найближчу добу-дві в нічний час, потрібно бути обережніше з маневрами – різкими змінами смуг руху і гальмуваннями, оскільки літні шини при низкій температурі поводяться інакше, ніж при явному плюсі. Гума покришок стає твердіше і гірше чіпляється за асфальт, який до того ж швидше за все буде мокрим.

Оскільки через вологість і вітер погода буде сприйматися дуже некомфортною, при поїздках через людні райони міста водіям варто особливо побоюватися пішоходів. Зазвичай саме в таких умовах вони найчастіше порушують правила переходу вулиць, зрізуючи шлях і поспішаючи укритися в приміщеннях. Підняті капюшони і розкриті парасольки також не сприяють кращому огляду дорожньої обстановки.



Літні шини в міжсезоння зберігають свою повну ефективність при температурі не нижче + 70 С + 80 С

Що стосується зимових шин – мабуть, з перевзуванням можна почекати, оскільки після холодного вікенду на нас чекає ще не менше десяти днів плюсової температури і сонця. При чому це стосується і північних регіонів країни. Нагадаємо, що шинні експерти вважають літні шини придатними для безпечної експлуатації при температурі нижче +70С +80 С. При більш низьких температурах зчіпні якості літніх шин помітно погіршуються.

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