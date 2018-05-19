Для того щоб знати, як протидіяти викрадачам автомобілів, треба знати їх методи роботи.

Кількість викрадень автотранспорту в Україні постіно зростає. Наприклад, якщо в 2013 році в столиці України було зафіксовано 555 правопорушень, передбачених статтею 289 КК "Незаконне заволодіння транспортним засобом", то у 2017 році було скоєно 1 586 викрадень.

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І хоча в поточному році ситуація покращилася, але відсоток розкриття подібних злочинів відносно стабільний в усі часи. Якщо автомобіль викрали, шанси на успішне виконання правоохоронцями своїх обов'язків щодо його розшуку складають всього близько 10%. Саме тому про захист свого майна варто дбати самостійно.

“Вудочка” для безключового доступу

Найбільш популярні серед автомобільних злодіїв автомобілі марок Toyota і Lexus. Їх легко викрасти і можна продати на запчастини за відносно високу ціну. До того ж, на них є попит у сусідніх країнах і невизнаних республіках. Один з найпоширеніших способів викрадення – Relay Station Attack. У народі – "вудочка".



Суть методу полягає в передачі сигналу від автовласника на авто. Один із злочинців підходить зі своїм пристроєм близько до водія з елетронним ключем, сигнал передається його спільнику, який знаходиться біля автомобіля. Машина приймає сигнал від рідного ключа. Зловмисник просто відкриває авто, заводить його кнопкою і їде. Справедливості заради варто відмітити, що цей метод працює практично з усіма автомобілями з безключовим доступом. Саме тому він такий популярний.

Суть роботи пристрою досить проста. Схема працює з усіма авто з безключовим доступом

Як протидіяти. Захиститися від такого вельми поширеного способу викрадення можна механічними блокуваннями педалей або важеля коробки передач. Можливо, допоможе і додаткова сигналізація. Є також спеціальні чохли для таких ключів, які екранують радіосигнал, але використання такого екрану доставляє певні незручності.

Кодгаббери

Пристрої для підбору коду (кодграббери) для сигналізацій бувають дуже різними, починаючи від простих саморобних мікросхем до хороших і дорогих приладів. Можливості у них теж різні. Загальний лише принцип дії. Пристрій перехоплює сигнал від брелока сигналізації і використовує отриману інформацію для подальшого використання з метою відкриття автомобіля. Виходить, що наявність будь-якої сигналізації лише спрощує завдання щодо відкриття автомобіля.

Кодграббер можна замовити через Інтернет. Більшість з цих пристроїв універсальні і зчитують сигналізації різних типів

Як протидіяти. Захиститись від кодграбберів непросто. Але можна протидіяти злочинцю, який вже проник в салон автомобіля. Тут також допоможуть додаткові протиугонні пристосування і хитрощі. Наприклад, додатковий імобілайзер чи секретний тумблер, який розмикає якись життєво важливий ланцюг (подачі палива, запалювання або включення стартера). Або використовувати механічні протиугонні засоби.

Заміна блоків

Якщо до процесу викрадення підходять зважено, заздалегідь знаючи який автомобіль потрібно вкрасти – до операції готуються, запасаючись деталями від аналогічного розібраного авто. Заміна блоку імобілайзера, блоку управління двигуном і нейтралізація механічного блокування рульової колонки для досвідченого викрадача – завдання на кілька хвилин. Після заміни потрібних деталей автомобіль заводитися і їде.

Як протидіяти. Захистити автомобіль, на який "надійшло замовлення" практично неможливо.

Професійні викрадачі можуть замінювати електронні блоки в автомобілі за лічені секунди

Тут можуть допомогти лише трекери і закладки – пристрої відстежують положення автомобіля на карті. Вони значно полегшують пошук вкраденого авто. Проблема стоїть тільки в тому, що досвідчені викрадачі вміють їх глушити.

Хакерській підхід

Технічний прогрес перетворив сучасні автомобілі в гаджет з усіма притаманними цьому визначенню перевагами і недоліками. Для викрадачів така ситуація просто дуже вигідна. Підключившись до діагностичного роз’єму можна програмно змусити авто виконувати будь-які команди. Фахівці зі створення софта можуть творити чудеса і не завжди діють "на світлій стороні". Ноутбук зі "шнурком" і потрібним програмним забезпеченням – сильна зброя проти сучасного автомобіля.

Сучасні автомобілі стали залежними від софта і можуть бути зламані програмно

Як протидіяти. Протидіяти комп'ютерним геніям можуть відносно прості механічні рішення. Практично будь-який позаштатний і нестандартний захист може відняти у професіональнго викрадача дорогоцінні секунди. Якщо розтин хитромудрого блокіратора або пошук потайного вимикача займає надто багато часу, викрадач може відступити.

Розбій і хитрість

Виманивши або вигнавши водія з-за керма, можна заволодіти автомобілем. Застосовується безліч хитрощів - від простої пластикової пляшки засунутої між колесом і крилом до симпатичних дівчат, які запитують дорогу. Мета – змусити водія вийти з авто, залишивши його заведеним, застрибнути за кермо і поїхати.

Пластикова пляшка у колісної арці – хороший спосіб виманити водія з авто

Як протидіяти. У цій ситуації більшість протиугонок безсилі. Залишається сподіватися на “закладки”, які покажуть на карті положення авто – грабіжники і хитруни рідко бувають просунуті технічно і навряд чи стануть блокувати сигнал.

Просто покататись

У статистиці викрадень іноді фігурують і дешеві автомобілі – ВАЗ, ГАЗ, Lanos і інші доступні марки і моделі. Їх легко викрасти, але не так просто збути за суму, яка виправдовує ризик. Найчастіше їх крадуть заради розваги – просто покататись. Потім залишають на узбіччі або на подвір'ях. До слова, саме такі випадки складають левову частку тих 10% знайдених машин.

Бюджетні авто теж викрадають, але частіше для розваги

Як протидіяти. Захистом у такому випадку може бути практично будь-яка сигналізація. Допоможуть і найпростіші механічні блокування.

Рекомендація “Авто 24”

Якщо поставити собі за мету – можна викрасти будь-який автомобіль. Вище описані методи лише малої частини з величезного арсеналу викрадачів. Але ж є ще буксир, евакуатори, недобросовісні співробітники СТО, автомийки або АЗС... Все це змушує подумати про універсальний захист.

Страховка – найефективніший спосіб захисту автомобіля

Практично всі страхові компанії можуть запропонувати страховку від крадіжки, викрадення, розбійного заволодіння та інших можливих неприємностей. Переваги такого захисту у відносній простоті і гарантованому спокої. Викрадуть автомобіль – буде привід купити новий.

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