Кілька порад від досвідченої тревел-блогерки допоможуть уникнути зайвих витрат під час подорожей.
Транспортні видатки під час відпустки за кордоном можуть скласти значну частину бюджету мандрівників. Насправді ж можна значно економити на цьому, знаючи кілька секретів.
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Власним досвідом зі своїми дописувачами поділилась Ганна Бурлака.
“Існує стереотип, що оренда машини за кордоном – це дорого. Я орендувала авто в Ісландії, Ізраїлі, США та інших країнах, навіть в Патагонії. Щоб не переплачувати, у мене є кілька правил, якими я хочу поділитись і з вами”, – написала мандрівниця.
- Вигідно розділити витрати на компанію з 3-4 людей.
- Машина економ-класу дешевша на 30-50% та витрачає менше пального.
- Якщо вік водія – до 23-25 років, компанії беруть комісію 10-20 євро на день.
- Страховка – завжди важкий вибір. Я роблю так: якщо впевнена у власному досвіді та дисципліні інших (наприклад, як у Німеччині), можна без страховки або взяти лише базову. Якщо у водія мало стажу або рух на дорозі хаотичний (наприклад, як на Шрі-Ланці), краще з полісом.
- Депозит – 150-2000+ євро, що блокуються на картці. Краще заздалегідь перевірити розмір депозиту, щоб мати цю суму на картці.
- Франшиза – сума, яку треба заплатити самому у випадку ДТП. Франшиза буває від 0 до 2000+ євро. Якщо франшиза 200 євро, то пошкодження машини до цієї суми оплачується вами. Якщо понад цю суму, то 200 євро стягується з вас, а все, що вище, – з компанії. Чим нижча франшиза, тим дорожча страховка.
- Кількість днів оренди – іноді оренда на 3 дні коштує так, як на тиждень. Тому часто вигідно брати машину в аеропорту, не витрачаючись на транспорт у місто і назад.
- Міжнародні VS локальні компанії. Міжнародні (Avis, Budjet, Sixt інші) дорожчі за локальні, назви яких можна почути вперше.
- Чим раніше бронювати машину, тим дешевше.
- Кредитна картка. Вас проситимуть надати кредитку. Але українська банківська система відрізняється від закордонних. Наші картки підходять, хоча найчастіше вони дебітові. Я сміливо кажу, що це кредитка, якщо, звісно, на картці великими літерами не написано Debit. Карти без імені не приймаються. Необхідно мати ту, якою було заброньовано машину онлайн.
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