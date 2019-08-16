Кілька порад від досвідченої тревел-блогерки допоможуть уникнути зайвих витрат під час подорожей.

Транспортні видатки під час відпустки за кордоном можуть скласти значну частину бюджету мандрівників. Насправді ж можна значно економити на цьому, знаючи кілька секретів.

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Власним досвідом зі своїми дописувачами поділилась Ганна Бурлака.

“Існує стереотип, що оренда машини за кордоном – це дорого. Я орендувала авто в Ісландії, Ізраїлі, США та інших країнах, навіть в Патагонії. Щоб не переплачувати, у мене є кілька правил, якими я хочу поділитись і з вами”, – написала мандрівниця.

Вигідно розділити витрати на компанію з 3-4 людей. Машина економ-класу дешевша на 30-50% та витрачає менше пального. Якщо вік водія – до 23-25 років, компанії беруть комісію 10-20 євро на день. Страховка – завжди важкий вибір. Я роблю так: якщо впевнена у власному досвіді та дисципліні інших (наприклад, як у Німеччині), можна без страховки або взяти лише базову. Якщо у водія мало стажу або рух на дорозі хаотичний (наприклад, як на Шрі-Ланці), краще з полісом. Депозит – 150-2000+ євро, що блокуються на картці. Краще заздалегідь перевірити розмір депозиту, щоб мати цю суму на картці. Франшиза – сума, яку треба заплатити самому у випадку ДТП. Франшиза буває від 0 до 2000+ євро. Якщо франшиза 200 євро, то пошкодження машини до цієї суми оплачується вами. Якщо понад цю суму, то 200 євро стягується з вас, а все, що вище, – з компанії. Чим нижча франшиза, тим дорожча страховка. Кількість днів оренди – іноді оренда на 3 дні коштує так, як на тиждень. Тому часто вигідно брати машину в аеропорту, не витрачаючись на транспорт у місто і назад. Міжнародні VS локальні компанії. Міжнародні (Avis, Budjet, Sixt інші) дорожчі за локальні, назви яких можна почути вперше. Чим раніше бронювати машину, тим дешевше. Кредитна картка. Вас проситимуть надати кредитку. Але українська банківська система відрізняється від закордонних. Наші картки підходять, хоча найчастіше вони дебітові. Я сміливо кажу, що це кредитка, якщо, звісно, на картці великими літерами не написано Debit. Карти без імені не приймаються. Необхідно мати ту, якою було заброньовано машину онлайн.

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