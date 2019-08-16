Несколько советов от опытной тревел-блогера помогут избежать лишних расходов во время путешествий.

Транспортные расходы во время отпуска за границей могут составить значительную часть бюджета путешественников. На самом деле можно значительно экономить на этом, зная несколько секретов.

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Собственным опытом со своими подписчиками поделилась Анна Бурлака.

"Существует стереотип, что аренда машины за границей – это дорого. Я арендовала авто в Исландии, Израиле, США и других странах, даже в Патагонии. Чтобы не переплачивать, у меня есть несколько правил, которыми я хочу поделиться и с вами", – написала путешественница.

Выгодно разделить расходы на компанию из 3-4 человек. Машина эконом-класса дешевле на 30-50% и расходует меньше топлива. Если возраст водителя – до 23-25 ​​лет, компании берут комиссию 10-20 евро в день. Страховка – всегда тяжелый выбор. Я делаю так: если уверена в собственном опыте и дисциплине других (например, как в Германии), можно без страховки или взять только базовую. Если у водителя мало стажа или движение на дороге хаотичное (например, как на Шри-Ланке), лучше с полисом. Депозит – 150-2000+ евро, что блокируются на карте. Лучше заранее проверить размер депозита, чтобы эту сумму иметь на карточке. Франшиза – сумма, которую надо заплатить самому в случае ДТП. Франшиза бывает от 0 до 2000+ евро. Если франшиза 200 евро, то повреждения машины этой суммы оплачивается вами. Если сверх этой суммы, то 200 евро взимается с вас, а все, что выше, – из компании. Чем ниже франшиза, тем дороже страховка. Количество дней аренды – иногда аренда на 3 дня стоит так, как в неделю. Поэтому часто выгодно брать машину в аэропорту, не тратясь на транспорт в город и обратно. Международные VS локальные компании. Международные (Avis, Budjet, Sixt другие) дороже локальных, названия которых можно услышать впервые. Чем раньше бронировать машину, тем дешевле. Кредитная карточка. Вас будут просить предоставить кредитку. Но украинская банковская система отличается от зарубежных. Наши карточки подходят, хотя чаще всего они дебитовые. Я смело говорю, что это кредитка, если, конечно, на карточке большими буквами не написано Debit. Карты без имени не принимаются. Необходимо иметь ту, которой было забронировано машину онлайн.

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