Джейми Чедвик стала первым призером чемпионата Formula W.

В первом в формульной истории чемпионате среди женщин Formula W Series определилась победительница. Золото завоевала британка Джейми Чедвик.

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Финальный раунд отметился пиковым напряжением в борьбе между Чедвик и ее главными конкурентками: Пауэлл, Виссер и Кимилайнен. Местом проведения гонки стал Брэндс-Хэтч и, хотя Чедвик стартовала с поула, ее сначала обогнала Элис Пауэлл, а затем и Эмма Кимилайнен, третье место с самого старта удерживала Эсми Хоук. В последние десять минут гонки разворот Мики Кояма вызвал появление автомобиля безопасности, так что Пауэлл сохранила лидерство и выиграла гонку, а Кимилайнен заняла второе место.

Борьба за третье место разворачивалась между Чедвик и ее соперницей за чемпионский титул Бейтске Виссер. Последняя же заняла третье место на подиуме, поэтому Брэндс-Хэтч стал единственным этапом, в котором Чедвик не поднималась на подиум. Однако по сумме набранных на протяжении всего чемпионата баллов она стала победительницей.

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