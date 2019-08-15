Джеймі Чедвік стала першою призеркою чемпіонату Formula W.

У першому в формульній історії чемпіонаті серед жінок Formula W Series визначилась переможниця. Золото здобула 21 британка Джеймі Чедвік.

Читайте також: Рекорду не буде: Сергій Малик розбив мотоцикл під час спроби рекордного заїзду

Фінальний раунд відзначився піковим напруженням у боротьбі між Чедвік та її головними конкурентками: Пауелл, Віссер та Кіміляйнен. Місцем проведення гонки став Брендс-Хетч і, хоча Чедвік стартувала з поула, її спочатку обігнала Еліс Пауелл, а потім і Емма Кімілайнен, третє місце з самого старту утримувала Есмі Хоук. В останні десять хвилин гонки розворот Мікі Кояма викликав появу автомобіля безпеки, так що Пауелл зберегла лідерство і виграла гонку, а Кімілайнен посіла друге місце.

Боротьба за третє місце розгорталася між Чедвік і її суперницею за чемпіонський титул Бейтске Віссер. Остання таки зайняла третє місце на подіумі, тож Брендс-Хетч став єдиним етапом, в якому Чедвік не піднімалася на подіум. Однак за сумою, набраних протягом усього чемпіонату, балів вона стала переможницею.

Також цікаво: Суперчовен з двигуном Ferrari 1952 року виставлено на аукціон