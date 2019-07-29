Поблизу нового столичного торгового центру, де є паркінг, люди продовжують стояти на смузі та зупинці громадського транспорту навіть при наявності поліцейської машини.

Поблизу торгового центру та метро "Політехнічний інститут" у Києві, в якому є платна та безкоштовна парковка, завжди стоїть ряд запаркованих авто на смузі громадського транспорту. І не лише на смузі, але й на зупинці! Тому люди з автобуса мають оминати припарковані авто. А машини "швидкої допомоги" не можуть проїхати.

Більше того, за кілька кілометрів від них, саме в момент проведення рейду активістів "ЗупиниЛося", тривала евакуація порушників зі смуги транспорту на бульварі Шевченка.

Нагадаємо, що українців будуть штрафувати за парковку на місцях для електрокарів.