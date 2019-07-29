Вблизи нового столичного торгового центра, где есть паркинг, люди продолжают стоять на полосе и остановке общественного транспорта даже при наличии полицейской машины.

Вблизи торгового центра и метро "Политехнический институт" в Киеве, в котором есть платная и бесплатная парковка, всегда стоит ряд запаркованных автомобилей на полосе общественного транспорта. И не только на полосе, но и на остановке! Поэтому люди из автобуса должны обходить припаркованные автомобили. А машины "скорой помощи" не могут проехать.

Более того, в нескольких километрах от них, именно в момент проведения рейда активистов "ЗупиниЛося", продолжалась эвакуация нарушителей из полосы транспорта на бульваре Шевченко.

Напомним, что украинцев будут штрафовать за парковку на местах для электрокаров.