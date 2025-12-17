Як записатись у чергу до сервісного центру МВС

Черга до сервісного центру МВС
Станом на грудень 2025 року електронний запис до сервісних центрів МВС залишається основним інструментом планування візитів для отримання адміністративних послуг. Онлайн-система працює цілодобово та дозволяє громадянам обрати конкретний сервісний центр, послугу, дату й час прийому.
Водночас практика показує, що значна частина пропущених записів пов’язана не з технічними збоями, а з помилками користувачів під час налаштування сервісу, зокрема ігноруванням сповіщень.
Як працює система Е-запису
Для користування сервісом необхідно:
- Завантажити застосунок «Е-запис» з App Store або Google Play.
- Пройти електронну ідентифікацію через ID.GOV.UA.
- Надати згоду на отримання сповіщень.
- Обрати послугу, сервісний центр МВС, дату та доступний час.
Після підтвердження система формує електронний запис із повною інформацією про майбутній візит.
Доступ до нових дат відкривається щодня о 06:00 ранку, одразу на 21 день наперед. Для запобігання зловживанням діють ліміти: фізичні особи можуть створити до чотирьох онлайн-записів на календарний місяць, юридичні особи — до чотирьох записів на день. Скасовані записи також враховуються в ці обмеження.
Чому сповіщення мають ключове значення
Під час оформлення Е-запису система пропонує погодитися на надсилання сповіщень. Саме цей етап часто залишається поза увагою, хоча він безпосередньо впливає на результативність використання сервісу.
За умови активації сповіщень користувач отримує автоматичні нагадування:
- За один день до візиту.
- За три години до призначеного часу.
- За одну годину до прийому.
Ці повідомлення дозволяють завчасно підготувати документи, скоригувати особистий графік і вчасно прибути до сервісного центру, що особливо важливо з огляду на обмежену кількість вільних слотів.
Що відбувається, якщо сповіщення не підключені
У разі відмови від отримання сповіщень система не надсилатиме жодних нагадувань. Відповідальність за контроль дати й часу візиту повністю покладається на користувача.
Пропущений запис не переноситься автоматично. Громадянину доведеться повторно реєструватися в системі та чекати появи нових доступних дат, що може зайняти значний час.
Практичні поради для користувачів
Щоб максимально ефективно скористатися Е-записом, варто:
- Уважно перевіряти контактні дані під час реєстрації.
- Обов’язково надавати згоду на отримання сповіщень.
- Зберігати інформацію про електронний запис до моменту візиту.
Е-запис не лише спрощує доступ до послуг сервісних центрів МВС, але й вимагає відповідального користування. Правильні налаштування дозволяють уникнути пропусків, повторних реєстрацій і зайвих затримок.