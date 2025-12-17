Укр
Ру

Як записатись у чергу до сервісного центру МВС

Е-запис до сервісного центру МВС відносно зручний інструмент для планування власного часу. Але варто врахувати що переважна більшість ТСЦ МВС припиняють свою роботу під час повітряних тривог.
Як потрапити у чергу до сервісного центру МВС - Auto24

Черга до сервісного центру МВС

Євген Гудущан
logo17 грудня, 19:01
logo0
logo0 хв

Станом на грудень 2025 року електронний запис до сервісних центрів МВС залишається основним інструментом планування візитів для отримання адміністративних послуг. Онлайн-система працює цілодобово та дозволяє громадянам обрати конкретний сервісний центр, послугу, дату й час прийому.

Читайте також: Скільки сервісних центрів МВС працюють під час повітряних тривог

Водночас практика показує, що значна частина пропущених записів пов’язана не з технічними збоями, а з помилками користувачів під час налаштування сервісу, зокрема ігноруванням сповіщень.

Як працює система Е-запису

Для користування сервісом необхідно:

  • Завантажити застосунок «Е-запис» з App Store або Google Play.
  • Пройти електронну ідентифікацію через ID.GOV.UA.
  • Надати згоду на отримання сповіщень.
  • Обрати послугу, сервісний центр МВС, дату та доступний час.

Після підтвердження система формує електронний запис із повною інформацією про майбутній візит.

Доступ до нових дат відкривається щодня о 06:00 ранку, одразу на 21 день наперед. Для запобігання зловживанням діють ліміти: фізичні особи можуть створити до чотирьох онлайн-записів на календарний місяць, юридичні особи — до чотирьох записів на день. Скасовані записи також враховуються в ці обмеження.

Чому сповіщення мають ключове значення

Під час оформлення Е-запису система пропонує погодитися на надсилання сповіщень. Саме цей етап часто залишається поза увагою, хоча він безпосередньо впливає на результативність використання сервісу.

За умови активації сповіщень користувач отримує автоматичні нагадування:

  • За один день до візиту.
  • За три години до призначеного часу.
  • За одну годину до прийому.

Ці повідомлення дозволяють завчасно підготувати документи, скоригувати особистий графік і вчасно прибути до сервісного центру, що особливо важливо з огляду на обмежену кількість вільних слотів.

Що відбувається, якщо сповіщення не підключені

У разі відмови від отримання сповіщень система не надсилатиме жодних нагадувань. Відповідальність за контроль дати й часу візиту повністю покладається на користувача.

Пропущений запис не переноситься автоматично. Громадянину доведеться повторно реєструватися в системі та чекати появи нових доступних дат, що може зайняти значний час.

Практичні поради для користувачів

Щоб максимально ефективно скористатися Е-записом, варто:

  • Уважно перевіряти контактні дані під час реєстрації.
  • Обов’язково надавати згоду на отримання сповіщень.
  • Зберігати інформацію про електронний запис до моменту візиту.

Е-запис не лише спрощує доступ до послуг сервісних центрів МВС, але й вимагає відповідального користування. Правильні налаштування дозволяють уникнути пропусків, повторних реєстрацій і зайвих затримок.

#Автомобілісту #Поради