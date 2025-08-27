Скільки сервісних центрів МВС працюють під час повітряних тривог

Чимало держаних установ припиняють свою роботу під час повітряних тривог і сервісні центри МВС не виключення. Однак невелика кількість ТСЦ МВС працюють в укриттях і продовжують надавати послуги під час тривог.

Читайте також: Лайфхаки: як отримати місце в черзі до сервісних центрів МВС

Деякі сервісні центри МВС переїжджають до укриттів – підвальних або спеціально облаштованих безпечних приміщень. Інколи укриття розташовані у межах або поруч з основною будівлею, там оснащені робочі місця адміністраторів і зони очікування.

Переміщення сервісних підрозділів до безпечних місць дозволяють підтримувати стабільність у роботі центрів і не припиняти роботу на час тривоги.

Таке рішення вже реалізовано у 36-ти сервісних центрах МВС, де під час кожної тривоги надання послуг не зупиняється. Ще понад 20 сервісних підрозділів оснащені мобільними (модульними) укриттями, де громадяни та працівники можуть перечекати повітряну тривогу, але послуги там не надаються.

У сервісних центрах МВС, переміщених до укриттів, відвідувачі можуть отримати повний спектр найзатребуваніших адміністративних послуг:

реєстрація та перереєстрація транспортних засобів;

видача посвідчення водія після складання іспитів (у сервісних підрозділах, де проводиться екзаменація);

обмін або відновлення посвідчення водія;

видача міжнародного посвідчення водія.

Під час повітряних тривог система попереднього запису блокується та обслуговування призупиняється. Тому просимо враховувати обставини в країні та заздалегідь обирати зручний сервісний центр МВС, який має укриття для безперебійного обслуговування.