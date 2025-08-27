Сколько сервисных центров МВД работают во время воздушных тревог

Многие государственные учреждения прекращают свою работу во время воздушных тревог и сервисные центры МВД не исключение. Однако небольшое количество ТСЦ МВД работают в укрытиях и продолжают оказывать услуги во время тревог.

Некоторые сервисные центры МВД переезжают в укрытия – подвальных или специально оборудованных безопасных помещений. Иногда укрытия расположены в пределах или рядом с основным зданием, там оснащены рабочие места администраторов и зоны ожидания.

Перемещение сервисных подразделений в безопасные места позволяют поддерживать стабильность в работе центров и не прекращать работу на время тревоги.

Такое решение уже реализовано в 36-ти сервисных центрах МВД, где во время каждой тревоги предоставления услуг не останавливается. Еще более 20 сервисных подразделений оснащены мобильными (модульными) укрытиями, где граждане и работники могут переждать воздушную тревогу, но услуги там не предоставляются.

В сервисных центрах МВД, перемещенных в укрытия, посетители могут получить полный спектр самых востребованных административных услуг:

регистрация и перерегистрация транспортных средств;

выдача водительского удостоверения после сдачи экзаменов (в сервисных подразделениях, где проводится экзаменация);

обмен или восстановление водительского удостоверения;

выдача международного водительского удостоверения.

Во время воздушных тревог система предварительной записи блокируется и обслуживание приостанавливается. Поэтому просим учитывать обстоятельства в стране и заранее выбирать удобный сервисный центр МВД, который имеет укрытие для бесперебойного обслуживания.