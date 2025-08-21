Лайфхаки: как получить место в очереди в сервисные центры МВД

Необходимо срочно продать машину, сдать экзамен или восстановить водительское удостоверение? Для этого обязательно записываться на получение услуг в сервисный центр МВД онлайн через систему Е-Запись. Как это сделать, делимся полезными лайфхаками.

Благодаря Е-Записи можно самостоятельно выбрать день, время и сервисный центр МВД, в котором хотите получить услугу. Для быстрой регистрации в системе, можно воспользоваться несколькими простыми советами:

Обновите браузер

Актуальная версия браузера работает стабильнее и быстрее загружает страницы, что помогает избежать технических ошибок системы.

Попробуйте режим "инкогнито"

Этот режим выключает сохраненные файлы cookie и кэш, благодаря чему сайт и соответственно сервис Е-Запись может работать корректнее.

Используйте стабильный доступ к Интернету

Лучше всего регистрироваться через домашний или офисный Wi-Fi с надежным и бесперебойным соединением.

VPN – не альтернатива

Если при входе на сайт появляется оповещение об ошибке – проверьте включен ли VPN и отключите его. Система пропускает пользователей, которые используют только локальные украинские IP-адреса.

Выбирайте удобное время

Наибольшая нагрузка на систему обычно наблюдается утром. В 6:00 часов большое количество посетителей пытается записаться на практический экзамен. В то же время записи на другие услуги доступны в любое время без повышенной нагрузки на систему.

Зарегистрироваться можно также через мобильное приложение "Е-запись".

Чтобы им воспользоваться, нужно:

загрузить приложение в App Store или Google Play;

пройти электронную идентификацию – авторизоваться с помощью ID.GOV.UA;

выбрать вкладку: "Главная" – "Записаться в очередь" или "Е-очередь";

выбрать услугу, желаемый сервисный центр МВД для получения услуги, дату и время из числа доступных.

Каждый день в 06:00 утра открывается доступ до 21-го дня вперед. Для пользователей есть четко установленные ограничения при регистрации в онлайн-системе "Е-запись": физические лица: до 4 онлайн-записей в календарный месяц; юридические лица: до 4 записей в день. Отмененные записи тоже учитываются в лимиты.