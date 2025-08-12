Как готовят экзаменаторов для сервисных центров МВД

Команда сервисных центров МВД продолжает расти. Экзаменаторы, которые закончили теоретический курс обучения на базе Национальной академии внутренних дел, и успешно прошли практическую часть подготовки уже принимают экзамены.

Во время практического обучения будущие экзаменаторы оттачивают умения и навыки, которые необходимы во время приема практических экзаменов. В частности они:

осуществляют прием граждан и предоставляют консультации;

работают с электронными реестрами и документами;

делают фото на водительское удостоверение;

формируют экзаменационные листы;

осваивают технические средства контроля аудио- и видеофиксации;

знакомятся с маршрутами для сдачи практических экзаменов;

оттачивают практические навыки управления на всех автомобилях сервисных центров МВД;

принимают непосредственное участие в практических экзаменах;

осуществляют прием теоретических экзаменов.

Практическая подготовка экзаменаторов длилась около двух недель. А сейчас экзаменаторы уже принимают первые практические экзамены и делится результатами.

“В среднем принимаю 18 практических экзаменов в день. Конечно, результат зависит от подготовки кандидатов в водители. Сразу заметно, кто заучил маршруты, а кто изучил ПДД и свободно чувствует себя за рулем”, – рассказывает один экзаменаторов.

Экзаменатор отмечает, что сейчас наблюдается повышенный спрос на сдачу практических экзаменов именно на автомобилях сервисного центра МВД. Ведь большинство из них – это авто с автоматической коробкой передач.

Экзаменаторами в сервисных центрах МВД могут стать все желающие, кто имеет высшее образование не ниже бакалавра, водительское удостоверение (минимум категории “B”) и стаж управления транспортными средствами не менее 5 лет. Кандидат на должность присылает резюме, проходит собеседование, стажировку – и при успешном результате, приобщается к команде сервисного центра МВД.