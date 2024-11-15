Сервисные центры МВД меняют требования к экзаменаторам

Начальник главного сервисного центра МВД Николай Рудик рассказал о новых требованиях к экзаменаторам, которые принимают экзамены у кандидатов в водители.

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"Все экзаменаторы должны отлично владеть навыками управления и знать правила дорожного движения. Ключевым требованием является соблюдение стандартов коммуникации, принципов безбарьерности и умение принимать экзамены у людей с инвалидностью. А это предполагает, что экзаменаторы должны знать технические характеристики транспортных средств соответствующей категории и, в частности, переоборудованных авто", - говорит господин Рудик.

В соответствии с требованиями, экзаменаторы, которые уже работают в сервисных центрах МВД, должны пройти повышение квалификации по специальной краткосрочной программе. Лица, которые только готовятся стать экзаменаторами, допускаются к принятию практических экзаменов после прохождения обучения по специальной профессиональной программе повышения квалификации и сдачи итогового зачета.

Разработаны две программы обучения повышения квалификации: 100-часовая специальная профессиональная программа; 40-часовая специальная краткосрочная программа.

Николай Рудик сообщил, что первая группа новых экзаменаторов успешно прошла обучение: "С 9 по 25 октября этого года было проведено обучение группы из 10 администраторов сервисных центров МВД по Специальной профессиональной программе на базе Национальной академии внутренних дел. Они успешно прошли сто часовой курс подготовки и получили соответствующие сертификаты. Это администраторы наших подразделений из Киевской, Черниговской, Николаевской, Харьковской и Полтавской областей". В течение трех недель они учились и уже сейчас принимают практические экзамены у будущих водителей в сервисных центрах МВД.

Во время обучения кандидаты на должности экзаменаторов изучали основы национального и европейского законодательств в сфере дорожного движения; оказания первой медицинской помощи в случае ДТП, порядок проведения практического экзамена; предотвращения и противодействия коррупции. Значительное внимание уделялось вопросам психологических основ эффективного общения с различными категориями граждан, соблюдая толерантности в профессиональной среде и принятия практического экзамена у лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

Сейчас осуществляется подготовка к проведению обучения следующей группы по специальной профессиональной программе. Оно состоится в период с 27 ноября по 13 декабря 2024 года. Кроме того, экзаменаторы, которые сейчас принимают практические экзамены, должны пройти в течение 1 года повышение квалификации. Также в будущем свои знания и навыки экзаменаторы будут подтверждать раз в два года.