МВД увеличивает количество экзаменаторов в пяти регионах

Первые 10 слушателей успешно прошли сточасовой курс подготовки экзаменаторов сервисных центров МВД и получили соответствующие сертификаты. Это администраторы подразделений из Киевской, Черниговской, Николаевской, Харьковской и Полтавской областей. В течение трех недель они учились на базе Национальной академии внутренних дел и уже готовы принимать практические экзамены у будущих водителей.

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"Мы существенно меняем требования к нашим экзаменаторам. Они должны не только отлично знать ПДД и технические характеристики транспортных средств, но и уметь действовать в кризисных ситуациях, знать стандарты коммуникации и принимать экзамены у людей с инвалидностью. Благодаря увеличению количества экзаменаторов, мы уменьшим нагрузку на экзаменационные хабы, в которых наблюдается большой спрос на сдачу практических экзаменов", – сказал заместитель начальника Главного сервисного центра МВД Владимир Баранец.

Во время обучения кандидаты на должности экзаменаторов изучали основы национального и европейского законодательств в сфере дорожного движения; оказания первой медицинской помощи в случае ДТП, порядок проведения практического экзамена; предотвращение и противодействие коррупции. Значительное внимание уделялось вопросам психологических основ эффективного общения с различными категориями граждан, соблюдая толерантности в профессиональной среде и принятия практического экзамена у лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения.

После завершения теоретической части курса, кандидаты в экзаменаторы успешно сдали практический экзамен. Теперь они будут проверять навыки управления транспортными средствами в сервисных центрах МВД Киевщины, Черниговщины, Николаевщины, Харьковщины и Полтавщины.

Кроме того, экзаменаторы, которые сейчас принимают практические экзамены, должны пройти в течение 1 года повышение квалификации. Их ожидает 40-часовой курс подготовки. Также в будущем свои знания и навыки экзаменаторы будут подтверждать раз в два года.