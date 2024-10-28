МВС збільшує кількість екзаменаторів у п’яти регіонах

Перші 10 слухачів успішно пройшли стогодинний курс підготовки екзаменаторів сервісних центрів МВС та отримали відповідні сертифікати. Це адміністратори підрозділів з Київської, Чернігівської, Миколаївської, Харківської та Полтавської областей. Упродовж трьох тижнів вони навчались на базі Національної академії внутрішніх справ та вже готові приймати практичні іспити у майбутніх водіїв.

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«Ми суттєво змінюємо вимоги до наших екзаменаторів. Вони повинні не тільки відмінно знати ПДР та технічні характеристики транспортних засобів, а й уміти діяти в кризових ситуаціях, знати стандарти комунікації та приймати іспити у людей з інвалідністю. Завдяки збільшенню кількості екзаменаторів, ми зменшимо навантаження на екзаменаційні хаби, у яких спостерігається великий попит на складання практичних іспитів», – сказав заступник начальника Головного сервісного центру МВС Володимир Баранець.

Під час навчання кандидати на посади екзаменаторів вивчали основи національного та європейського законодавств у сфері дорожнього руху; надання першої медичної допомоги у разі ДТП, порядок проведення практичного іспиту; запобігання та протидія корупції. Значна увага приділялась питанням психологічних засад ефективного спілкування з різними категоріями громадян, дотримуючись толерантності у професійному середовищі та прийняття практичного іспиту в осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Після завершення теоретичної частини курсу, кандидати в екзаменатори успішно склали практичний іспит. Тепер вони перевірятимуть навички керування транспортними засобами у сервісних центрах МВС Київщини, Чернігівщини, Миколаївщини, Харківщини та Полтавщини.

Окрім того, екзаменатори, які наразі приймають практичні іспити, повинні пройти впродовж 1 року підвищення кваліфікації. На них очікує 40-годинний курс підготовки. Також у майбутньому свої знання та навички екзаменатори підтверджуватимуть раз на два роки.