Укр
Ру

В МВС рекомендують вже "перевзути" авто в зимову гуму

На офіційному каналі МВС заявилась рекомендація водіям "перевзути" автомобілі у зимову гуму.
В МВС радять "перевзути" авто на зимову гуму - Auto24

ФОТО: МВС України|

"Перевзути" авто на зимову гуму

Євген Гудущан
logo23 жовтня, 13:40
logo0
logo0 хв

Виробники гуми рекомендують «перевзуватись» коли середньодобова температура пересікає позначку +7 градусів за Цельсієм. Інші «народні» орієнтири: увімкнення централізованого опалення та переведення стрілок годинників на зимовий час.

Читайте також: Зимові шини: в яких країнах Європи вони необхідні

«В осінньо-зимовий період погода може різко погіршитись, тому не забудьте завчасно замінити літні шини на зимові. З настанням холодів керування авто вимагає більшої уваги та готовності до непередбачуваних ситуацій на дорозі», - пишуть на телеграм-каналі МВС.

Щоб знизити ризик ДТП, в МВС рекомендують:

  • Дотримуватись безпечної швидкості руху.
  • Збільшити дистанцію між транспортними засобами.
  • Уникати ризикованих маневрів.

Щоб автомобіль прослужив якомога довше, потрібно не забувати змінювати основні рідини та фільтри. Німецький Bosch виробляє усі види фільтрів для авто - повітряні, оливні, паливні (бензинові та дизельні), а також для салону. В цих виробах можна не сумніватись - вони завжди найвищої якості.

Рекламна інформація

#Шини #Новини #Автоподія #Зима