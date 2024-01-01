В МВС рекомендують вже "перевзути" авто в зимову гуму

ФОТО: МВС України|
"Перевзути" авто на зимову гуму
Виробники гуми рекомендують «перевзуватись» коли середньодобова температура пересікає позначку +7 градусів за Цельсієм. Інші «народні» орієнтири: увімкнення централізованого опалення та переведення стрілок годинників на зимовий час.
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«В осінньо-зимовий період погода може різко погіршитись, тому не забудьте завчасно замінити літні шини на зимові. З настанням холодів керування авто вимагає більшої уваги та готовності до непередбачуваних ситуацій на дорозі», - пишуть на телеграм-каналі МВС.
Щоб знизити ризик ДТП, в МВС рекомендують:
- Дотримуватись безпечної швидкості руху.
- Збільшити дистанцію між транспортними засобами.
- Уникати ризикованих маневрів.
Щоб автомобіль прослужив якомога довше, потрібно не забувати змінювати основні рідини та фільтри. Німецький Bosch виробляє усі види фільтрів для авто - повітряні, оливні, паливні (бензинові та дизельні), а також для салону. В цих виробах можна не сумніватись - вони завжди найвищої якості.
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