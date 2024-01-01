В МВС рекомендують вже "перевзути" авто в зимову гуму

Виробники гуми рекомендують «перевзуватись» коли середньодобова температура пересікає позначку +7 градусів за Цельсієм. Інші «народні» орієнтири: увімкнення централізованого опалення та переведення стрілок годинників на зимовий час.

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«В осінньо-зимовий період погода може різко погіршитись, тому не забудьте завчасно замінити літні шини на зимові. З настанням холодів керування авто вимагає більшої уваги та готовності до непередбачуваних ситуацій на дорозі», - пишуть на телеграм-каналі МВС.

Щоб знизити ризик ДТП, в МВС рекомендують:

Дотримуватись безпечної швидкості руху.

Збільшити дистанцію між транспортними засобами.

Уникати ризикованих маневрів.