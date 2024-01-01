В МВД рекомендуют уже "переобуть" авто в зимнюю резину

Производители резины рекомендуют "переобуваться" когда среднесуточная температура пересекает отметку +7 градусов по Цельсию. Другие "народные" ориентиры: включение централизованного отопления и перевод стрелок часов на зимнее время.

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"В осенне-зимний период погода может резко ухудшиться, поэтому не забудьте заблаговременно заменить летние шины на зимние. С наступлением холодов управление авто требует большего внимания и готовности к непредсказуемым ситуациям на дороге", - пишут на телеграмм-канале МВД.

Чтобы снизить риск ДТП в МВД рекомендуют: