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В МВД рекомендуют уже "переобуть" авто в зимнюю резину

На официальном канале МВД заявилась рекомендация водителям "переобуть" автомобили в зимнюю резину.
В МВД советуют "переобуть" авто на зимнюю резину - Auto24

ФОТО: МВД Украины|

"Переобуть" авто на зимнюю резину

Евгений Гудущан
logo23 октября, 13:40
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Производители резины рекомендуют "переобуваться" когда среднесуточная температура пересекает отметку +7 градусов по Цельсию. Другие "народные" ориентиры: включение централизованного отопления и перевод стрелок часов на зимнее время.

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"В осенне-зимний период погода может резко ухудшиться, поэтому не забудьте заблаговременно заменить летние шины на зимние. С наступлением холодов управление авто требует большего внимания и готовности к непредсказуемым ситуациям на дороге", - пишут на телеграмм-канале МВД.

Чтобы снизить риск ДТП в МВД рекомендуют:

  • Придерживаться безопасной скорости движения.
  • Увеличить дистанцию между транспортными средствами.
  • Избегать рискованных маневров.
#Зима #Шины #Новости #Автособытие