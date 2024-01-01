Зимние шины: в каких странах Европы они необходимы

Европейский центр потребителей (EVZ) напомнил о текущих правилах, требованиях и нормах относительно зимних шин. Также сообщено о нововведениях, которых в этом году немало относительно маркировки и запрета шин с некоторыми символами и индексами.

Редакция Авто24 выбрала лишь некоторые страны из огромного списка, надеясь, что эта информация поможет тем, кто отправляется в дальнюю дорогу.

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Особенно это касается волонтерских движений, которые перегоняют в Украину приобретенные для ВСУ и гуманитарных миссий автомобили: дорога исключений не делает, как и полиция.

Итак, какими критериями, требованиями и рекомендациями руководствуются отдельные страны Европы?

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Бельгия

Здесь не нужно иметь зимние шины. Но в зимних погодных условиях они рекомендуются. Необходимая минимальная глубина протектора – 1,6 мм, но рекомендуемая глубина протектора – 4 мм.

Зимние шины, которые имеют маркировку M+S и имеют индекс скорости, равный или превышающий максимальную скорость автомобиля, можно использовать круглый год.

Через несколько недель эти дорожные знаки и символы выйдут на первый план, кое-где они уже актуальны. Коллаж: Авто24

Зимние шины с маркировкой M+S и индексом скорости, ниже максимальной скорости транспортного средства, разрешены только с 1 октября по 30 апреля. На лобовом стекле должна быть прикреплена четкая наклейка с указанием максимальной скорости этих шин.

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Применение цепей противоскольжения разрешается только при условии, что они не повреждают дорожное покрытие.

Болгария

Здесь также нет закона о зимних шинах. Однако с 15 ноября по 1 марта транспортные средства должны быть оснащены шинами, предназначенными для зимних условий. Это – рекомендация. Решающим фактором является глубина протектора. Она должна быть не менее 4 мм. Можно использовать зимнюю резину, всесезонную или летнюю резину.

Шипованные шины запрещены, а цепи противоскольжения разрешены только при погодных условиях.

Эти правила распространяются и на автомобили, зарегистрированные за рубежом. Несоблюдение требований приведет к штрафу в размере 50 левов (примерно 25 евро).

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Дания

Здесь также нет требований иметь зимние шины. Однако в зимние месяцы рекомендуется использовать зимние шины с минимальной глубиной протектора 3 мм, хотя закон требует минимальной глубины протектора 1,6 мм.

Шипованные шины разрешены с 1 ноября по 15 апреля. Если используются шипованные шины, то они должны быть установлены на всех четырех колесах автомобиля.

Германия

Здесь требования к зимним шинам широкие, но применяются в зависимости от ситуации. Установленного календарного периода, в течение которого необходимо использовать зимние шины, не существует. Требования к зимним шинам распространяются на все транспортные средства при соответствующих погодных условиях, независимо от того, зарегистрированы они в Германии или в другой стране.

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В Германии ставят зимние шины только при определенных погодных или дорожных условиях. Фото: Тони Бадер

Под категорию "зимняя резина" подпадают шины с символом Alpine (гора и снежинка). Это правило действует с 1 января 2018 года. Что касается шин с маркировкой M+S, то с 1 октября 2024 года зимние шины с такой маркировкой запрещено использовать в зимних дорожных условиях.

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Всесезонные шины, обозначенные символом Alpine, считаются зимними и могут использоваться в зимних погодных условиях.

В автомобиле все четыре колеса должны иметь зимние шины. Минимальная глубина протектора 1,6 мм.

Наказание за игнорирование нормативов относительно зимних шин:

Эксплуатация не адаптированной к погоде резины – штраф 60 евро + 1 балл в реестре вождения.

Эксплуатация шин, не адаптированных к погодным условиям, препятствует движению – штраф в 80 евро + 1 балл в реестре вождения.

Эксплуатация шин, не адаптированных к погодным условиям, создающих опасность для других участников дорожного движения – 100 евро штрафа + 1 балл в реестре вождения.

За транспортное средство с шинами, которые не адаптированы к погодным условиям, что привело к ДТП – 120 евро штрафа, 1 балл в реестре.

Владелец транспортного средства должен уплатить штраф в размере 75 евро и получить 1 балл в реестре пригодности к вождению, если оставит транспортное средство на дороге без зимних шин в зимних условиях.

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Есть предостережения относительно цепей противоскольжения. Они должны быть такими, чтобы не повредить дорожное покрытие. Максимально разрешенная скорость с цепями противоскольжения – 50 км/ч.

Коллаж: Авто24

Использовать цепи противоскольжения можно на тех участках дороги, что обозначены дорожным знаком (белая шина с цепями противоскольжения на синем фоне). Штраф за нарушение – 10 евро.

Эстония

Здесь зимняя резина является обязательной с 1 декабря по 1 марта. Устанавливать зимнюю резину можно с 15 октября. Глубина протектора должна быть 3 мм.

Относительно всесезонных шины, то их можно использовать круглый год. С 1 декабря 2022 года нешипованные зимние и всесезонные шины с символом Alpine (гора и снежинка) стали обязательными.

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Шипованные шины разрешены с 15 октября по 31 марта. Но только при условии зимней погоды и дорожных условий.

Финляндия

С 1 ноября по 31 марта необходимо использовать зимние шины, если того требуют погодные условия или дорожные условия. Зимняя резина может быть с шипами и без них.

Минимальная глубина протектора – 3 мм. В грязи, снегу или других критических погодных условиях минимальная глубина протектора должна составлять 5 мм.

Шина с символ Alpine, то есть "альпийским символом", считается пригодной для зимы. Фото: Auto Bild

Шипованные шины можно использовать и в другие времена года, но только тогда, когда этого требуют погодные или дорожные условия. Зимнюю резину без шипов можно использовать круглый год.

Требования относительно зимних шин также распространяются на автомобили из-за рубежа.

Франция

Здесь зимняя резина является обязательной с 1 ноября по 31 марта. Правда, это правило касается только определенных регионов, расположенных в 34 департаментах Франции.

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С 1 ноября 2024 года зимние шины должны иметь символы Alpine ТА, M.S. или M+S или M&S. Правила распространяются на все транспортные средства, в том числе зарегистрированные за рубежом. Водителя ожидает штраф в размере 135 евро и обездвиживание транспортного средства, если он не соблюдает правила.

С 1 ноября 2024 года эквивалентами цепей противоскольжения будут признаны только шины с символом Alpine. Автомобили должны быть укомплектованы запасом цепей противоскольжения, если поездка планируется в один из 34 департаментов областях в период с 1 ноября по 31 марта.

Италия

Здесь нет общенациональных требований к зимним шинам. Однако (см. фотоколлаж ниже) в зоне действия дорожных знаков с надписью: "obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo" (зимние шины или цепи противоскольжения на борту обязательны) есть требование использования зимней резины или ношение цепей противоскольжения в течение определенного периода (15 ноября – 15 апреля).

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Коллаж: Авто24

Несмотря на то, что Италия южный регион, в определенных районах действуют исключения, где зимние шины являются обязательными. Прежде всего это касается двух регионов.

В первом случае речь идет о Валле-д'Аоста, где с 15 октября по 15 апреля действует общее требование ездить на зимней или всесезонной резине или иметь на борту цепи противоскольжения.

Во втором – автострада Бреннер в Южном Тироле (A22, до Аффи). На этой дороге зимнее снаряжение обязательно с 15 ноября по 15 апреля. Там должны ехать на зимних или всесезонных шинах или иметь на борту цепи противоскольжения.

Польша

Зимние шины не являются обязательными. Но из-за суровой зимы настоятельно рекомендуется использовать зимнюю или всесезонную резину в период с 1 ноября по 1 апреля.

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Есть один нюанс: если вы едете зимой с неподходящими шинами и попадете в аварию, вас ждут проблемы со страховкой.

Коллаж: Авто24

Цепи противоскольжения разрешены. В некоторых местах, обозначенных дорожными знаками, это даже обязательно. Цепи противоскольжения следует использовать лишь в том случае, если дорога покрыта снегом или льдом.

Шипованные шины категорически запрещены в Польше.

Румыния

Зимние шины являются обязательными, если дорога покрыта снегом, льдом или гололедом. Шины должны быть установлены на всех колесах, иметь маркировку M+S или M&S. Минимальная глубина протектора составляет 1,6 мм.

Шипованные шины разрешены на дорогах общего пользования, покрытых снегом, льдом или наледью. Однако они должны быть стандартизированы.



Австрия

Здесь транспортные средства должны быть оснащены зимней резиной в период с 1 ноября по 15 апреля при необходимости погодных условий. Шины должны быть установлены на всех колесах, когда дороги покрыты снегом или льдом.

Кроме того, зимние (или всепогодные) шины должны иметь одно из общих обозначений, таких как M+ S, M.S или M&S и/или символ Alpine (гора и снежинка). Минимальная глубина протектора для радиальных шин (самый распространенный тип шин) составляет 4 мм и 5 мм для диагональных шин.

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Шипованные шины можно использовать только с 1 октября по 31 мая, в некоторых регионах действуют специальные правила, которые продлевают этот период. Стальные штифты шин не должны выступать более чем на 2 мм над протектором шины и должны быть прочно закреплены в шине, во избежание повреждения дороги или других транспортных средств.

Использование цепей противоскольжения вместо зимних шин разрешается, если дорога постоянно или почти постоянно покрыта снегом или льдом. При экстремальных погодных условиях органы власти могут требовать установления цепей противоскольжения на ведущие колеса.

В зимнее время непригодные шины являются причиной многих аварий. Фото: открытые источники



Словакия

В этой стране с 15 ноября по 31 марта зимние шины являются обязательными при соответствующих погодных условиях (дорога покрыта снегом или льдом). Законодательно необходимая минимальная глубина протектора составляет 3 мм.

С 1 октября 2024 года зимние и всесезонные шины должны иметь символ снежинки. Шины, которые имеют только символ M+S, больше не разрешены в зимних дорожных условиях.

Швейцария

Здесь нет общих требований к зимним шинам. Однако водитель должен заботиться о том, чтобы его автомобиль был на дороге послушным в управлении. В зимних условиях это возможно только на зимних или всесезонных шинах.

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Если вы попали в аварию без зимних шин, у вас могут возникнуть проблемы со страховкой.

Законодательно необходимая минимальная глубина протектора составляет 1,6 мм. Рекомендуется 4 мм.

Дорожные знаки могут указывать использование цепей противоскольжения, которые необходимо одевать, если это необходимо. (например, в горных районах).

Швеция

Здесь с 1 декабря по 31 марта обязательные зимние или всепогодные шины. Шины должны иметь минимальную глубину протектора 3 мм. Эти правила также распространяются на иностранные автомобили. Правила относительно зимних шин также распространяются на прицепы.

С 1 декабря 2024 года зимние шины только с символом M+S больше не разрешены. С этой даты шины должны содержать символ Alpine.

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Шипованные шины разрешены с 1 октября по 15 апреля. Если транспортное средство оборудовано шипованными шинами, прицеп также должен иметь шипованные шины.

Венгрия

Здесь отсутствуют требования иметь зимнюю резину. Цепи противоскольжения можно применять по подсказке знаков.

Использование шипованных шин запрещено.

Соединенное Королевство

В Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии зимние шины не нужны. Цепи противоскольжения, шипованные шины и снежные носки разрешены только на заснеженных или ледяных дорогах.

Более детально об этих и других нормах и требованиях по конкретным странам можно прочитать здесь.