Нетипичный для января и февраля чистый асфальт делает зимнюю езду более безопасной. Но возникает встречный вопрос: нравится ли такая зима зимним шинам? Не сотрутся ли они преждевременно в такую погоду?

Прежде всего, напомним, чем отличаются зимние шины от прочих. Во-первых, рисунком протектора, который лучше цепляется за лед, снег и снежную кашу. Во-вторых, составом резины, которая не дубеет на холоде и сохраняет столь важную для сцепления эластичность.

Прекрасная зимняя модель, но на сухом асфальте с ней лучше избегать резких маневров. Иначе нежные ламели и шипы будут изнашиваться быстрее обычного.

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Вот именно из-за второго отличия действительно есть основания волноваться из-за эксплуатации зимних шин в относительно теплую погоду. Протектор "зимы" мягче даже на ощупь – что будет с ним, если постоянно ездить по теплой дороге?

Условия для зимних шин

Производители шин обычно заявляют, что верхний температурный предел зимних моделей составляет +7о +8о С. Но ограничение связано в первую очередь не с ускоренным износом, а с безопасностью. Дело в том, что на теплой дороге мягкий зимний протектор частично теряет сцепные качества, то есть делается более скользким.

Это проявляется в более или менее нештатных ситуациях – при резком торможении колеса раньше начинают блокироваться, а при энергичных поворотах быстрее срываются в занос.

В теплую зиму важно, что у зимних шин не только особая мягкая резина, но и широкие канавки для отвода воды из протектора.

А вот шипованные шины на сухом асфальте рискуют именно собственным состоянием, даже если "жара" не достигает +7оС. Металлические шипы, которые нагреваются в своих гнездах в протекторе из-за трения, в сухую погоду не охлаждаются снегом, льдом или водой. От температуры резина вокруг них твердеет, теряет упругость и уже не держит шип так крепко. Соответственно, при малейших нагрузках шипы будут теряться.

Чтобы сохранить зимние шины

В теплую (как для зимы) и сухую погоду стоит немного внимательнее относиться к своим зимним шинам.

Избегайте пробуксовки при трогании и переключении передач;

Не тормозите так резко, чтобы колеса блокировались (касается машин без антиблокировочной системы ABS);

Проходите повороты без кренов, на умеренной скорости;

Если у вас шипованные шины, то эти предупреждения касаются вас в двойной степени.

Владельцам рядовых автомобилей без лишнего запаса мощности может показаться, что подобные предупреждения лишние – какие уж там пробуксовки на сухом асфальте! Но при плюсовой температуре из-за особых свойств зимних шин они будут блокироваться и "пищать" даже на небольшой, как вам кажется, скорости. А значит, и будут стираться в ускоренном темпе.

Угрозу зимним шинам представляет не только высокая температура, но и грубые дефекты дорожного покрытия. По сути, это касается и летних покрышек.

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Следует помнить

Зимние шины зимой все равно лучше летних и всесезонных. Рисунок протектора и резиновая смесь "зимы" лучше приспособлены к температуре и состоянию дороги холодного времени года;

Любая зима остается зимой – состояние покрытия может измениться на каждом метре. Зимой неожиданно может попасться скользкий участок асфальта, неожиданно налететь шквал или снежный заряд. Поэтому нужно постоянно следить за дорогой;

Резина по сезону, даже самая лучшая, не отменяет всех зимних угроз. Лучшие шины не удержат авто на скользкой дороге, если водитель развивает высокую скорость, не соблюдает дистанцию или устраивает “пятнашки” на дороге;

Давление во всех шинах должно соответствовать норме. Иначе на скользкой дороге машину может неожиданно, без видимых причин развернуть.

Даже теплая зима остается зимой: на дороге может неожиданно попасться лед, а с неба не исключены осадки, в том числе с последующим оледенением.

Рекомендация Авто24

Если уж вам важно продлить ресурс шин, имейте в виду: к счастью, основные приемы бережливости совпадают с требованиями правил безопасной езды. Зима остается зимой, а значит: сдержанный стиль, плавные маневры, трогание внатяжку и избегание интенсивных торможений – собственно ничего нового в наших советах вы не увидите.

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