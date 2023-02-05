Нетиповий для січня і лютого чистий асфальт робить зимову їзду більш безпечною. Але виникає зустрічне питання: чи подобається така зима зимовим шинам? Чи не зітруться вони передчасно за такої погоди?

Перш за все нагадаємо, чим відрізняються зимові шини від інших. По-перше, малюнком протектора, який краще чіпляється за лід, сніг та снігову кашу. По-друге, складом гуми, яка не дубіє на холоді і зберігає таку важливу для зчеплення еластичність.

Чудова зимова модель, але на сухому асфальті з нею краще уникати різких маневрів. Інакше ніжні ламелі та шипи зношуватимуться швидше звичайного.

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Ось саме через другу відмінність і справді є підстави хвилюватись через експлуатацію зимових шин у відносно теплу погоду. Протектор “зими” м’якіший навіть на дотик – що буде з ним, якщо постійно їздити по теплій дорозі?

Умови для зимових шин

Виробники шин зазвичай заявляють, що верхній ліміт зимових моделей становить +7о...+8оС. Але обмеження пов’язане в першу чергу не з прискореним зношуванням, а з безпекою. Річ у тім, що на теплій дорозі м’який зимовий протектор частково втрачає зчіпні якості, тобто робиться більш слизьким.

Це проявляється у більш-менш нештатних ситуаціях – при різкому гальмуванні шини раніше починають блокуватися, а при енергійних поворотах швидше зриваються у занос.

За теплої зими важливо, що у зимових шин не лише особлива м’яка гума, а й широкі канавки для відведення води з протектора.

А ось шиповані шини на сухому асфальті ризикують саме власним станом, навіть якщо “спека” на сягає +7оС. Металеві шипи, які нагріваються у своїх гніздах в протекторі, за сухої погоди не охолоджуються снігом, льодом чи водою. Від температури гума навколо них твердішає, втрачає еластичність і вже не тримає шип так міцно. Відповідно, за найменших навантажень шипи будуть губитися.

Щоб зберегти зимові шини

За теплої (як для зими) та сухої погоди варто трохи уважніше ставитися до своїх зимових шин.

Уникайте пробуксовки при рушанні та перемиканні передач;

Не гальмуйте так різко, щоб колеса блокувалися (стосується машин без антиблокувальної системи ABS);

Проходьте повороти без кренів, на помірній швидкості;

Якщо у вас шиповані шини, ці попередження стосуються вас ще більше.

Власникам пересічних автомобілів без зайвого запасу потужності може здатися, що подібні попередження зайві - які вже там пробуксовки на сухому асфальті! Але за плюсової температури через особливі властивості зимових шин вони будуть блокуватись та “пищати” навіть на невеликій, як вам здаватиметься, швидкості. А значить, і стиратимуться у прискореному темпі.

Загрозу зимовим шинам становить не лише висока температура, а й грубі дефекти дорожнього покриття. Власне, це стосується і літніх покришок.

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Варто пам’ятати

Зимові шини взимку все одно краще літніх і всесезонних. Малюнок протектора та гумова суміш “зими” краще пристосовані до температури та стану дороги холодної пори року;

Будь-яка зима залишається зимою – стан покриття може змінитись на кожному метрі. Взимку несподівано може трапитись слизька ділянка асфальту, зненацька налетіти шквал або сніговий заряд. Тож треба постійно слідкувати за дорогою;

Гума по сезону, навіть найкраща, не скасовує усіх зимових загроз. Найкращі шини не втримають авто на слизькій дорозі, якщо водій розвиває зависоку швидкість, не дотримується дистанції або влаштовує різке маневрування на дорозі;

Тиск в усіх шинах має бути згідно норми. Інакше на слизькій дорозі машину може несподівано, без видимих причин, розвернути.

Навіть тепла зима залишається зимою: на дорозі може несподівано трапитись лід, а з неба не виключені опади, у тому числі з наступним зледенінням.

Рекомендація Авто24

Коли вже для вас важливо продовжити ресурс шин, майте на увазі: на щастя, основні прийоми заощадливості збігаються з вимогами правил безпечної їзди. Зима залишається зимою, а значить: стриманий стиль, плавні маневри, рушання натяг і уникання різких гальмувань – власне, нічого нового в наших порадах ви не побачите.

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