Каких-то особых приемов для продления ресурса покрышек украинские автомобилисты не применяют. Между тем достаточно исключить из своей практики лишь несколько привычек, чтобы покрышки служили дольше. По крайней мере, чтобы они отработали хотя бы обещанные производителем три-четыре сезона вместо одного-двух.

Давление

Вообще-то отечественные водители любят перекачивать шины, как минимум потому, что так они менее уязвимы к повреждениям на выбоинах. Между тем, привычку постоянно контролировать давление имеют далеко не все, а на современных машинах заметить отклонение "на глаз" непросто, особенно зимой. Потому часто оказывается, что машина ездит на полуспущенных колесах. Это приводит к перегреву шины и впоследствии – к отслоению каркаса от резины и ее как будто беспричинной деформации.

Читайте также: Зимняя резина: 5 ошибок при самостоятельном переобувке авто

Активный стиль

Хорошо, если машина имеет ту или иную систему трекшн-контроля, а если нет? На мощном автомобиле да еще на мокрой дороге тронуться с места без маленькой пробуксовки удается не всегда. Это вредно для протектора, а особенно для шипов шипованных моделей. Каждый раз при таком старте несколько шипов "расшатываются" в своих гнездах, а через время выпадают. Приблизительно так же действуют на шипы и на протектор фрикционных моделей интенсивные торможения. Даже если блокировки колес не происходит, износ протектора в таких случаях интенсивнее штатного. Сходная картина износа имеет место и когда машина проходит поворот на высокой скорости, разве что шипы страдают меньше.

Быстрое движение по плохой дороге

О том, сколь вредно быстро двигаться по дороге с выбоинами, никому объяснять не надо: разрубленная боковина шины сразу становится хорошим уроком таким гонщикам. Но покрышкам, особенно зимним с их мягким протектором, вредит и быстрое движение по дороге, которая такой темп в целом позволяет. Многочисленные трещины, мелкие выбоины, большое количество каменной крошки на поверхности асфальта активизируют отделение микрочастиц резины из протектора. Этот вполне естественный процесс износа ускоряется, если двигаться по такому старому асфальту с большой скоростью.

Читайте также: Что будет, если ездить летом на зимних шинах и шипах

На шипах по теплому

Настоящее издевательство над шипованными шинами – езда при плюсовой температуре по сухому, нагретому на солнце асфальту. Дело в том, что каждый шип при контакте с дорогой "работает", двигается в своем гнезде. Во время трения между металлом шипа и резиной протектора поднимается температура, но на снегу, в снежной каше или в лужах шип быстро охлаждается.

Во время оттепели на сухом асфальте нужно очень аккуратно ездить на шипованных шинах: шансы потерять часть шипов тут особенно велики.

На сухом, да к тому же теплом асфальте охлаждения нет, потому шип перегревается и собственной температурой изменяет характеристики резины вокруг себя. Она твердеет, теряет упругость, и уже не так крепко держит шип в гнезде. Он понемногу расшатывается и во время более-менее серьезной нагрузки выпадает. То есть, в сухую погоду при плюсовой температуре на шипованных колесах желательно ездить медленно и без резких маневров.

Условия хранения

Зимние шины могут интенсивно стареть и летом. Их нельзя хранить при высокой температуре, на солнце и в слишком сухих помещениях. Именно зимние модели имеют в резиновой смеси (в первую очередь протектора) много составляющих, которые изменяют свои свойства под влиянием указанных факторов. Обустроенный подвал, прохладный угол гаража, сухой сарай – лучшие места для отдыха зимних шин в течение летнего сезона.

Балкон – не самое лучшее место для хранения зимних шин. Их резина не любит жары и солнечного света.

Рекомендация Авто 24

Как видите, ничего особенного – для сохранности шин следует быть просто сдержанным и аккуратным. В случае с зимней резиной следует придерживаться такого стиля еще и потому, что такие шины стоят дороже летних и всесезонных. Но главным результатом здесь все же будет не сохраненный ресурс шин, а безопасность на зимней дороге. Словом, неторопливое и осторожное движение зимой имеет в свою пользу как минимум двойную аргументацию.

Читайте также: Как не буксовать в снегу: 5 советов