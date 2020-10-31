Компания Michelin продолжает успешно обновлять свою зимнюю линейку шин и к наступающему зимнему сезону презентовала модель Michelin X-Ice Snow.

Новинка Michelin X-Ice Snow – это фрикционная, т.е. не шипованная, зимняя шина скандинавского типа, т.е. для суровых зим с обилием льда и снега. X-Ice Snow пришла на смену модели Michelin X-Ice Xi3, которая благодаря хорошим характеристикам много лет была флагманом в модельной линейке Michelin. Но эволюция в шинной индустрии не стоит на месте, поэтому и была разработана модель X-Ice Snow с еще лучшими зимними характеристиками и большим ресурсом.

В цифрах улучшенные свойства новинки выглядят так:

сцепные свойства на льду улучшены на 8% (в сравнении с шиной-предшественницей X-Ice Xi3 при торможении с 30-ти до 5-ти км/ч на новой и изношенной до 4 мм шинах);

сцепные свойства на снегу увеличены на 4% (в сравнении с шиной-предшественницей X-Ice Xi3 при торможении с 30-ти до 5-ти км/ч на новой и изношенной до 4 мм шинах);

ресурс шины, т.е. пробег до замены, увеличился на 17%! По информации компании Мишлен – в сравнении с шинами-конкурентами Bridgestone Blizzak WS90, Continental Viking Contact 7, Goodyear Ultragrip Ice 2 и Nokian Hakkapeliita R3, Pirelli Ice Zero FR.

Такого результата удалось добиться благодаря целому ряду конструктивных изменений. Это и новая резиновая смесь, и новый рисунок протектора.

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Резиновые смеси

Один из главных факторов, который обеспечивает улучшенные характеристики современных шин – это правильная рецептура резиновой смеси протектора. В шине Michelin X-Ice Snow применена формула на основе нового поколения эластомеров. Это новое поколение резиновой смеси получило название Flex-Ice. Она позволяет сохранять эластичность даже при очень низких температурах и при этом обеспечивает более высокую жесткость при теплой зиме.

Также в эту резиновую смесь введены вкрапления на основе полимеров. Они имеют меньшую плотность, поэтому при контакте с дорогой появляются своеобразные неровности, огибающие неровности дорожного покрытия (укатанный снег, лед). Кроме того, в эти вкрапления с обледенелой поверхности впитывается водяная пленка, которая в наибольшей степени снижает сцепные свойства на обледенелой дороге. В комплексе все это существенно улучшило сцепные свойства на льду и укатанном снегу.

Новое поколение резиновой смеси FLEX-ICE с вкраплениями на основе полимеров, которые обеспечивают более эффективную работу шины на льду и снегу на протяжении длительного срока эксплуатации.



Протектор

В X-Ice Snow конструкторы нового V-образного протектора увеличили ширину водоотводных каналов и придали новую форму блоков, чем повысили эффективность выдавливания воды и талого снега (снежной каши) из пятна контакта с дорогой. Благодаря этому новинка стала более устойчивой к аквапланированию и слэшпленингу.

А чтобы увеличение объема канавок не снизило сцепные свойства на льду и укатанном снегу, блоки протектора вооружили двумя новыми типами трехмерных ламелей. Один тип - П-образные ламели. Они сохраняют жесткость блоков при маневрах, чем улучшают управляемость – точность и быстроту реакций машины на повороты руля. Другой тип ламелей с переменной толщиной на льду эффективно срезают водяную пленку, а на снегу благодаря накоплению в них снега обеспечивают эффект прилипания к снежной дороге. Такая работа ламелей в обоих случаях повышает сцепление со скользким покрытием дороги.

Новый V-образный рисунок протектора с увеличенной шириной водоотводных каналов и новой формой блоков обладает более высокой эффективностью выдавливания снега и воды из пятна контакта.

Кстати, чтобы избежать потери эффективности работы протектора по мере его износа, ламели нарезаны на всю глубину протектора. Этим исключили такое явление, когда по мере износа протектора вплоть до критичной для зимних шин глубины в 4 мм, он интенсивно теряет свои зимние свойства. Michelin X-Ice Snow при таком износе цепко держится за обледенелую и снежную дорогу вплоть до этих критичных 4 мм. Это часть стратегии компании Мишлен, согласно которой ее шины должны сохранять высокий уровень характеристик по мере износа шины, как легковых, так и грузовых.

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Новинку сделали сразу для нескольких групп автомобилей – для легковых, кроссоверов и внедорожников. На данный момент шина Michelin X-Ice Snow доступна в 94-х типоразмерах с посадочным диаметром от 14-ти до 22 дюймов, а к осени следующего года (2021) появится еще 46 новых типоразмеров.



Для получения высокой ударопрочности и улучшения управляемости в типоразмерах для внедорожников применен двойной каркас.