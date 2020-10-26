Саме ця важлива деталь довгий час була завадою для досягнення швидкості 500+, оскільки шини просто не витримують такого навантаження і навіть кращих з них ледь вистачило двох швидкісних заїздів SSC Tuatara.

Гіперкар SSC Tuatara офіційно став найшвидшим серійним автомобілем планети тиждень тому, але обставини і деталі рекорду починають розкриватись лише зараз тільки зараз – світ занадто повільний, щоб слідувати за цим автомобілем.

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Та рекорд SSC Tuatara був би неможливий без шин, здатних витримати навантаження на швидкості у 532,93 км/год. Які ж покришки здатні на це? З’ясувалось, що гіперкар був оснащений комплектом Michelin Pilot Sport Cup 2 – добре відомими у світі автоспорту шинами.

Цікаво, що для своєї спроби встановлення світового рекорду шкидкості компанія Bugatti замовила у Michelin особливий комплект шин (за чутками, вартістю 40 тисяч євро) для Chiron. Шини були створені спеціально для швидкісного заїзду, однак у результаті організатори не змогли виконати другий з двох потрібних заїздів і рекорд Bugatti вважався неофіційним.

З іншого боку SSC Tuatara був “взутий” у звичайні серійні шини, такі ж, як будуть у всіх 100 гіперкарів, запланованих до випуску. Єдиною відмінністю від клієнтських машин було те, що шини для рекордних заїздів накачали чистим азотом, який стабільніше тримає тиск і зменшує ризик розриву покришки від перегріву.

Фото: рекордні заїзди SSC Tuatara / Motor1