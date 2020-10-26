Именно эта важная деталь долгое время была препятствием для достижения скорости 500+, так как шины просто не выдерживают такой нагрузки и даже лучших из них едва хватило на два скоростных заезда SSC Tuatara.

Гиперкар SSC Tuatara официально стал самым быстрым серийным автомобилем планеты неделю назад, но обстоятельства и детали рекорда начинают раскрываться только сейчас – мир слишком медленный, чтобы следовать за этим автомобилем.

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Но рекорд SSC Tuatara был бы невозможен без шин, способных выдержать нагрузку на скорости в 532,93 км/ч. Какие же покрышки способны на это? Выяснилось, что гиперкар был оснащен комплектом Michelin Pilot Sport Cup 2-хорошо известными в мире автоспорта шинами.

Интересно, что для своей попытки установления мирового рекорда скорости компания Bugatti заказала у Michelin особый комплект шин (по слухам, стоимостью 40 тысяч евро) для Chiron. Шины были созданы специально для скоростного заезда, однако в итоге организаторы не смогли выполнить второй из двух нужных заездов и рекорд Bugatti считался неофициальным.

С другой стороны SSC Tuatara был “обут” в обычные серийные шины, такие же, какие будут у всех 100 гиперкаров, запланированных к выпуску. Единственным отличием от клиентских машин было то, что шины для рекордных заездов накачали чистым азотом, который стабильнее держит давление и уменьшает риск разрыва покрышки от перегрева.

Фото: рекордные заезды SSC Tuatara / Motor1