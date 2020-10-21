Ларри Каплин – врач и бизнесмен из Филадельфии, владелец сети клиник и большой поклонник спортивных автомобилей. Последним его достоянием стал гиперкар-рекордсмен SSC Tuatara.

На днях американский серийный гиперкар SSC Tuatara официально вошел в историю, как самый быстрый дорожный автомобиль на планете – зафиксированная максимальная скорость составляет 508,73 км/ч. Хотя в одном из двух заездов автомобиль разогнался до 532,93 км/ч.

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Такое значительное достижение и массу внимания решил использовать новый владелец гиперкара – доктор Ларри Каплин, чтобы собрать 316 000 долларов (316 – скорость Tuatara в милях), с помощью своей благотворительной организации CF Charities Foundation.

Фонд оказывает помощь общественным программам и услугам для детей, помогает школам, которые не работают, и финансирует стипендии для учащихся колледжей, а также помощь семьям военных.

Ларри Каплину посчастливилось стать первым владельцем нового гиперкара, поскольку в его частной коллекции есть последний из выпущенных предшественников Tuatara – гиперкар SSC Ultimate Aero.

“Они спросили меня, хочу ли я первый экземпляр машины”, – сказал Каплин, объясняя, как он получил первый и пока единственный экземпляр “Туатара”. “Мы договорились, когда я согласился, что будем использовать мою машину для установления мирового рекорда”.

В обмен на то, что SSC использовала автомобиль клиента для рекордного пробега, Каплин получил возможность непосредственного участия в работе над дизайном кузова и интерьера автомобиля. Этот процесс длился более двух лет.

Каплин – не из тех коллекционеров суперкаров, которые держат свои машины под замком в хранилище. "Я езжу на своих автомобилях. У меня есть Lamborghini с 111 000 миль на одометре. У меня есть Ford GT с 56 000 миль на нем”, – говорит Каплин. Однако к скоростям, достигнутым пилотом Оливером Уэббом, во время рекордных заездов, владелец Tuatara даже не приближался.

Гиперкар SSC Tuatara будет выпущен тиражом в 100 экземпляров, стоимость каждого автомобиля начинается от 1,6 миллиона долларов. Цена первого из них не называется, однако подобные авто традиционно стоят значительно дороже, иногда в десятки раз дороже.