На асфальте он использует электромоторы Tesla, а в воздухе – реактивные двигатели.

В последние годы концепция летающих автомобилей сосредоточена в аппаратах типа VTOL-с вертикальным взлетом и посадкой, однако пилот и инженер Грег Браун предлагает отойти от темы пассажирских квадрокоптеров и подобной схемы и вернуться к основам.

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Firenze Lanciare разрабатывается в течение 15 лет. Для него Грег Браун применяет для свои знания и более десяти лет опыта пилотирования реактивного самолета F-18 в ВМС США и пассажирского лайнера Boeing 777 компании United Airlines. Свое творение он называет гиперкаром для дорог и частным джетом для воздуха.

На дороге Firenze использует полностью электрическую силовую установку с парой двигателей Tesla спереди и сзади и аккумуляторами LG Chem под полом. Наземное передвижение от зарядки до зарядки ограничено диапазоном 241 км. Мощность составляет 1000 л. с., а крутящий момент 1250 Нм. Ускорение от 0 до 100 км/ч за 2,5 секунды, а до 300 км/ч Firenze разгоняется за 10 секунд, после чего начинает взлетать. Скорость движения в воздухе превышает 800 км / ч. В воздухе Firenze Lanciare двигают мощные джет-двигатели Williams FJ-33.

7,5-метровый летающий автомобиль имеет крылья, складывающиеся в кузов, когда они не нужны – так же, как в воздухе прячутся колеса-шасси. Салон вмещает четырех пассажиров.

По оценкам Брауна, построение прототипа Firenze будет стоить от 20 до 40 миллионов долларов, тогда как одна такая летающая машина оценивается им в 5-7 миллионов долларов. Он не сомневается, что найдет покупателей по крайней мере на 10 экземпляров, если дело дойдет до производства, а потенциальными клиентами называет коллекционеров и состоятельных граждан, имеющих опыт пилотирования самолета.

Фото: летающий гиперкар Firenze Lanciare / Firenze Lanciare