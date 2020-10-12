На асфальті він використовує електромотори Tesla, а в повітрі – реактивні двигуни.

Протягом останніх років концепція літаючих автомобілів зосереджена у апаратах типу VTOL – з вертикальним зльотом та посадкою, однак пілот і інженер Ґреґ Браун пропонує відійти від теми пасажирських квадрокоптерів та подібної схеми і повернутись до основ.

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Firenze Lanciare розробляється впродовж 15 років. Для його Ґреґ Браун застосовує для цього власні знання і більш як десять років досвіду пілотування реактивного літака F-18 у ВМС США та пасажирського лайнера Boeing 777 для компанії United Airlines. Своє творіння він називає гіперкаром для доріг та приватним джетом для повітря.

На дорозі Firenze використовує повністю електричну силову установку з парою двигунів Tesla спереду та ззаду і акумуляторами LG Chem під підлогою. Наземне пересування від зарядки до зарядки обмежене діапазоном 241 км. Потужність становить 1000 к.с., а крутний момент 1250 Нм. Прискорення від 0 до 100 км/год – за 2,5 секунди, а до 300 км/год Firenze розганяється за 10 секунд, після чого починає злітати. Швидкість руху в повітрі перевищує 800 км/год. У повітрі Firenze Lanciare рухають потужні джет-двигуни Williams FJ-33.

7,5-метровий літаючий автомобіль має крила, що складаються в кузов, коли вони не потрібні – так само, як у повітрі ховаються колеса-шасі. Салон вміщує чотирьох пасажирів.

За оцінками Брауна, побудова прототипу Firenze коштуватиме від 20 до 40 мільйонів доларів, тоді як одна така літаюча машина оцінюється ним у 5-7 мільйонів доларів. Він не сумнівається, що знайде покупців принаймі на 10 екземплярів, якщо справа дійде до виробництва, а потенційними клієнтами називає колекціонерів та заможних громадян, які мають досвід пілотування літака.

Фото: літаючий гіперкар Firenze Lanciare / Firenze Lanciare