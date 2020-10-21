Ларрі Каплін – лікар і бізнесмен з Філадельфії, власник мережі клінік і великий шанувальник спортивних автомобілів. Останнім його надбанням став гіперкар-рекордсмен SSC Tuatara.

Днями американський серійний гіперкар SSC Tuatara офіційно увійшов в історію, як найшвидший дорожній автомобіль на планеті – зафіксована максимальна швидкість становить 508,73 км/год. Хоча в одному з двох заїздів автомобіль розігнався до 532,93 км/год.

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Таке значне досягнення і масу уваги вирішив використати новий власник гіперкара – доктор Ларрі Каплін, щоб зібрати 316 000 доларів (316 – швидкість Tuatara в милях), за допомогою своєї благодійної організації CF Charities Foundation.

Фундація надає допомогу громадським програмам та послугам для дітей, допомагає школам, що не працюють, та фінансує стипендії для учнів коледжів, а також допомогу сім'ям військових.

Ларрі Капліну пощастило стати першим власником нового гіперкара, оскільки у його приватній колекції є останній з випущених попередників Tuatara – гіперкар SSC Ultimate Aero.

“Вони запитали мене, чи хочу я перший примірник машини”, – сказав нам Каплін, пояснюючи, як він отримав перший і поки що єдиний екземпляр “Туатара”. “Ми домовились, коли я погодився, що будемо використовувати мою машину для встановлення світового рекорду”.

В обмін на те, що SSC використовувала автомобіль клієнта для рекордного пробігу, Каплін отримав можливість безпосередньої участі у роботі над дизайном кузову та інтер’єру автомобіля. Цей процес тривав більше двох років.

Каплін – не з тих колекціонерів суперкарів, які тримають свої машини під замком у сховищі. “Я їжджу на своїх автомобілях. У мене є Lamborghini із 111 000 миль на одометрі. У мене є Ford GT із 56 000 миль на ньому”, – каже Каплін. Однак до швидкостей, досягнутих пілотом Олівером Веббом, під час рекордних заїздів, власник Tuatara навіть не наближався.

Гіперкар SSC Tuatara буде випущений тиражем у 100 примірників, вартість кожного автомобіля починається від 1,6 мільйона доларів. Ціна першого з них не називається, однак подібні авто традиційно коштують значно дорожче, іноді в десятки разів дорожче.