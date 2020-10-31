Компанія Michelin продовжує успішно оновлювати свою зимову лінійку шин і до наступаючого зимового сезону презентувала модель Michelin X-Ice Snow.

Новинка Michelin X-Ice Snow – це фрикційна, тобто не шипована, зимова шина скандинавського типу, для суворих зим з великою кількістю льоду і снігу. X-Ice Snow прийшла на зміну моделі Michelin X-Ice Xi3, яка завдяки хорошим характеристикам багато років була флагманом в модельній лінійці Michelin. Але еволюція в індустрії шин не стоїть на місці, тому і була розроблена модель X-Ice Snow з ще кращими зимовими характеристиками і великим ресурсом.

У цифрах поліпшені властивості новинки виглядають так:

зчіпні властивості на льоду поліпшені на 8% (в порівнянні з шиною-попередницею X-Ice Xi3 при гальмуванні з 30-ти до 5-ти км/год на новій і зношеної до 4 мм шинах);

зчіпні властивості на снігу збільшені на 4% (в порівнянні з шиною-попередницею X-Ice Xi3 при гальмуванні з 30-ти до 5-ти км/год на новій і зношеної до 4 мм шинах);

ресурс шини, тобто пробіг до заміни, збільшився на 17%! За інформацією компанії Мішлен – в порівнянні з шинами-конкурентами Bridgestone Blizzak WS90, Continental Viking Contact 7, Goodyear Ultragrip Ice 2 і Nokian Hakkapeliita R3, Pirelli Ice Zero FR.

Такого результату вдалося домогтися завдяки цілому ряду конструктивних змін. Це і нова гумова суміш, і новий малюнок протектора.

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Гумові суміші

Один з головних чинників, який забезпечує поліпшені характеристики сучасних шин – це правильна рецептура гумової суміші протектора. У шині Michelin X-Ice Snow застосована формула на основі нового покоління еластомерів. Це нове покоління гумової суміші отримало назву Flex-Ice. Вона дозволяє зберігати еластичність навіть при дуже низьких температурах і при цьому забезпечує більш високу жорсткість при теплій зимі.

Також в цю гумову суміш введені вкраплення на основі полімерів. Вони мають меншу щільність, тому при контакті з дорогою з'являються своєрідні нерівності, що огинають нерівності дорожнього покриття (вкатаний сніг, лід). Крім того, в ці вкраплення зі зледенілої поверхні вбирається водяна плівка, яка найбільшою мірою знижує зчіпні властивості на вкритій льодом дорозі. У комплексі все це істотно поліпшило зчіпні властивості на льоду і на вкатанному снігу.

Нове покоління гумової суміші FLEX-ICE з вкрапленнями на основі полімерів, які забезпечують більш ефективну роботу шини на льоду і снігу на протязі тривалого терміну експлуатації.

Протектор

У X-Ice Snow конструктори нового V-подібного протектора збільшили ширину водовідвідних каналів і додали нову форму блоків, чим підвищили ефективність видавлювання води і талого снігу (снігової каші) із зони контакту з дорогою. Завдяки цьому новинка стала більш стійкою до аквапланування і слешпленінгу.

А щоб збільшення обсягу канавок не знизило зчіпні властивості на льоду і на вкатанному снігу, блоки протектора озброїли двома новими типами тривимірних ламелей. Один тип – П-подібні ламелі. Вони зберігають жорсткість блоків при маневрах, чим покращують керованість – точність і швидкість реакцій машини на повороти керма. Інший тип ламелей зі змінною товщиною на льоду ефективно зрізають водяну плівку, а на снігу завдяки накопиченню в них снігу забезпечують ефект прилипання до снігової дороги. Така робота ламелей в обох випадках підвищує зчеплення із слизьким покриттям дороги.

Новий V-подібний рисунок протектора зі збільшеною шириною водовідвідних каналів і новою формою блоків володіє більш високою ефективністю видавлювання снігу і води із зони контакту.

До речі, щоб уникнути втрати ефективності роботи протектора по мірі його зносу, ламелі нарізані на всю глибину протектора. Цим виключили таке явище, коли в міру зносу протектора аж до критичної для зимових шин глибини в 4 мм, він інтенсивно втрачає свої зимові властивості. Michelin X-Ice Snow при такому зносі чіпко тримається за зледенілу і снігову дорогу аж до цих критичних 4 мм. Це частина стратегії компанії Мішлен, згідно з якою її шини повинні зберігати високий рівень характеристик у міру зносу шини, як легкових, так і вантажних.

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Новинку зробили відразу для декількох груп автомобілів – для легкових, кросоверів і позашляховиків. На даний момент шина Michelin X-Ice Snow доступна в 94-х типорозмірах з посадковим діаметром від 14-ти до 22 дюймів, а до осені наступного року (2021) з'явиться ще 46 нових типорозмірів.



Для отримання високої удароміцності і поліпшення керованості в типорозмірах для позашляховиків застосований подвійний каркас.