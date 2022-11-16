Круг замыкается: сезон завершается и дальше откладывать некуда – пора обувать машины в зимние шины. Даем к этому сообщению еще несколько аргументов на тему "Не рано ли?" и добавим несколько подходящих к случаю советов.

Почти во всех регионах Украины в ближайшие дни температура опускается до нуля и ниже, да еще местами с дождем и снегом. То есть на летних шинах ездить будет просто опасно.

Затянутый переход от осени к зиме – одно из проявлений изменения климата на планете. Поэтому у автомобилистов возникает столько колебаний по срокам переобувки.

Никогда не будет лишним напомнить, что зимние шины есть смысл использовать при падении температуры до +7оС + 8оС. Потому что современная летняя резина при таких градусах твердеет настолько, что теряет большую часть своих возможностей. Иными словами, иногда она больше скользит по холодной дороге, чем цепляется за нее – не говоря уже об участках дороги, где образовался лед.

Читайте также: Зимние шины: 5 ошибок при самостоятельном переобувке авто

Не рано ли переобуваться в ноябре?

Нет, отнюдь не рано. Даже если морозы будут только ночью и утром, летней резине будет "некомфортно" на холодном асфальте (см. выше). Тем более что островки льда могут оставаться на весь день на участках дороги в тени и, скажем, на мостах и путепроводах.

Мокрый асфальт в конце осени может без предупреждения превратиться в "черный лед" – и тогда машину на летней резине гарантированно ждут неприятности.

А если снова будет тепло?

Вполне возможно. Но это будет не надолго, и все равно в конце концов на ближайшие четыре-пять месяцев в Украине установится зима. И почему мы говорим только о температуре? Ведь даже при плюсе на термометре в конце ноября вполне может выпасть снег – на котором летней резине точно делать нечего. И самое главное: имейте в виду, что зимняя шина ведет себя на теплой дороге лучше, чем летняя – на холодной. Таковы свойства резиновой смеси, из которой варят протектор покрышек.

Нужно ли каждый год балансировать колеса?

Желательно. Но если в разных диапазонах скоростей вы не чувствуете вибраций на руле и кузове, то можно проверять балансировку не при каждом переобувании машины, а подождать другой возможности. К примеру, подгадать к визиту машины на СТО для очередного ТО или другого ремонта.

Что делать, если из покрышки торчит гвоздь?

Такой сюрприз будет тем удивительнее, если шина при этом будет держать давление. На самом деле это не такой уж редкий случай, ведь гвоздь может не доставать до того тонкого слоя резины, который герметизирует внутренний объем шины. И пока этого не произошло, инородное тело нужно вытащить. Лучше доверить это дело профессионалу, чтобы протектор не получил дополнительных повреждений.

Читайте также: Какие неожиданности могут ждать автовладельца на шиномонтаже

Какую зимнюю резину считать непригодной?

Может случиться, что достав вашу зимнюю резину с места хранения, вы вдруг выясняете, что она кажется вам слишком старой. Согласно украинским Правилам дорожного движения (п. 31.4.5), глубина протектора шин должна быть не менее 1,6 мм, и не оговаривается, о каком сезоне идет речь. Но в некоторых европейских странах (Австрия, Албания, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия) “зиму” следует менять, когда она стирается до глубины 4 мм. И в этом есть смысл, ведь на снегу и снежной каше нужен как можно более глубокий протектор. В Украине любую шину нельзя эксплуатировать, если она имеет порезы, через которые виден корд.

Стертый до 1,6 мм или до 4 мм протектор – не единственный повод отправить зимнюю шину в утиль. Порезы и шишки – не менее веская причина для отставки.

Рекомендация Авто24

Учитывая обстоятельства военного времени и имея немалый опыт тестирования и эксплуатации шин разных моделей, хотим дать совет: не стоит бояться бюджетных шин. Да, премиальные много в чем лучше, но если не строить из себя Шумахера, а ездить спокойно и взвешенно, то адекватной дешевой резины будет вполне достаточно. Тем более если сравнивать ее с подержанными шинами – даже пусть они будут премиального бренда. Учтите лишь то, что бюджетные шины даже в пределах одного ценового сегмента бывают разного качества.

Читайте также: Действительно ли нужно балансировать шины каждый сезон