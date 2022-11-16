Коло замикається: сезон завершується і далі відкладати нікуди – настав час взувати машини у зимові шини. Даємо до цього повідомлення ще кілька аргументів на тему “Чи не рано?” і додамо кілька корисних порад.

Майже в усіх регіонах України найближчими днями температура опускається до нуля і нижче, та ще й місцями – з дощем та снігом. Тобто на літніх шинах їздити буде небезпечно.

Затягнутий перехід від осені до зими – один з проявів зміни клімату на планеті. Тому в автомобілістів виникає стільки вагань щодо термінів перевзування.

Ніколи не буде зайвим нагадати, що зимові шини є сенс використовувати при падінні температури повітря до +7оС + 8оС. Тому що сучасна літня гума за таких градусів твердішає настільки, що втрачає значну частину своїх можливостей. Інакше кажучи, часом вона більше ковзається по холодній дорозі, ніж чіпляється за неї – не говорячи вже про ділянки дороги, де утворилася крига.

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Чи не зарано перевзуватися у листопаді?

Ні, аж ніяк не зарано. Навіть якщо морози будуть лише вночі та вранці, літній гумі буде “некомфортно” на холодному асфальті (див. вище), а острівці льоду можуть залишатися на весь день на ділянках дороги в тіні та, скажімо, на мостах.

Мокрий асфальт наприкінці осені може без попередження перетворитись на “чорний лід” – і тоді машину на літній гумі гарантовано чекають неприємності.

А якщо знову буде тепло?

Цілком можливо. Але це буде не надовго, і все одно врешті-решт на найближчі чотири-п’ять місяців в Україні встановиться зима. І чому ми говоримо лише про температуру? Адже навіть за плюсів на термометрі наприкінці листопада цілком може випасти сніг – і тоді вже на літній гумі точно їздити не зможете. І найголовніше: майте на увазі, що зимова шина поводиться на теплій дорозі краще, ніж літня – на холодній. Такі вже властивості гумової суміші, з якої варіть протектор покришок.

Чи потрібно щороку балансувати колеса?

Дуже бажано. Але якщо у різних діапазонах швидкостей ви не відчуваєте вібрацій на кермі та кузові, то можна перевіряти балансування не при кожному перевзуванні машини, а почекати до іншої нагоди. Наприклад, до візиту машини на СТО для чергового ТО або іншого ремонту.

Що робити, якщо з покришки стирчить цвях?

Такий сюрприз буде тим більше дивним, якщо шина при цьому триматиме тиск. Насправді це не такий вже й рідкий випадок, адже цвях може не діставати до шару гуми, який герметизує внутрішній об’єм шини. І поки цього не сталося, інородне тіло треба витягнути. Краще довірити цю справу професіоналу, щоб протектор не отримав додаткові пошкодження.

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Яку зимову гуму вважати непридатною?

Може таке статися, що діставши вашу зимову гуму з місця зберігання, ви раптом з’ясовуєте, що вона здається вам надто старою. Згідно українських Правил дорожнього руху (п. 31.4.5), глибина протектору шин має бути не менше 1,6 мм, і не зумовлено, про який сезон йдеться. Але у деяких європейських країнах (Австрія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Сербія) “зиму” слід міняти, коли вона стирається до глибини 4 мм. І в цьому є сенс, адже на снігу та сніговій каші потрібен якомога глибший протектор. В Україні будь-яку шину не можна експлуатувати, якщо вона має порізи, через які видно корд.

Стертий до 1,6 мм або до 4 мм протектор – не єдиний привід відправити зимову шину на смітник. Порізи та гулі – не менш вагома причина для відставки.

Рекомендація Авто24

Зважаючи на обставини воєнного часу та маючи чималий досвід тестування та експлуатації шин різних моделей, хочемо дати пораду: не варто боятися бюджетних шин. Так, преміальні багато у чому кращі, але якщо не уявляти себе Шумахером, а їздити спокійно і зважено, то адекватної дешевої гуми буде цілком достатньо. Тим більше якщо порівнювати її з уживаними шинами – навіть нехай вони будуть преміального бренду. Зважте лише на те, що бюджетні шини навіть у межах одного цінового сегменту бувають різної якості.

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