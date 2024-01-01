Зимові шини: в яких країнах Європи вони необхідні

Європейський центр споживачів (EVZ) нагадав про поточні правила, вимоги та норми щодо зимових шин. Також повідомлено про нововведення, яких цьогоріч є чимало стосовно маркування й заборони шин з деякими символами та індексами.

Редакція Авто24 вибрала лише деякі країни з величезного списку, сподіваючись, що ця інформація допоможе тим, хто вирушає в далеку дорогу.

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Особливо це стосується волонтерських рухів, які переганяють в Україну придбані для ЗСУ та гуманітарних місій автомобілі: дорога винятків не робить, як і поліція.

Отож, якими критеріями, вимогами та рекомендаціями керуються окремі країни Європи?

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Бельгія

Тут не потрібно мати зимові шини. Але в зимових погодних умовах вони рекомендуються. Необхідна мінімальна глибина протектора – 1,6 мм, але рекомендована глибина протектора – 4 мм.

Зимові шини, які мають маркування M+S і мають індекс швидкості, що дорівнює або перевищує максимальну швидкість автомобіля, можна використовувати цілий рік.

Через кілька тижнів ці дорожні знаки й символи вийдуть на перший план, подекуди вони вже актуальні. Колаж: Авто24

Зимові шини з маркуванням M+S і індексом швидкості, нижчим за максимальну швидкість транспортного засобу, дозволені лише з 1 жовтня по 30 квітня. На лобовому склі має бути прикріплена чітка наклейка із зазначенням максимальної швидкості цих шин.

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Застосування ланцюгів протиковзання дозволяється лише за умови, що вони не пошкоджують дорожнє покриття.

Болгарія

Тут також немає закону про зимові шини. Однак з 15 листопада по 1 березня транспортні засоби повинні бути оснащені шинами, призначеними для зимових умов. Це – рекомендація. Вирішальним фактором є глибина протектора. Вона повинна бути не менше 4 мм. Можна використовувати зимову гуму, всесезонну або літню гуму.

Шиповані шини заборонені, а ланцюги протиковзання дозволені лише за погодних умов.

Ці правила поширюються і на автомобілі, зареєстровані за кордоном. Недотримання вимог призведе до штрафу в розмірі 50 левів (приблизно 25 євро).

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Данія

Тут також немає вимог мати зимові шини. Проте в зимові місяці рекомендується використовувати зимові шини з мінімальною глибиною протектора 3 мм, хоча закон вимагає мінімальної глибини протектора 1,6 мм.

Шиповані шини дозволені з 1 листопада по 15 квітня. Якщо використовуються шиповані шини, то вони повинні бути встановлені на всіх чотирьох колесах автомобіля.

Німеччина

Тут вимоги до зимових шин широкі, але застосовуються залежно від ситуації. Встановленого календарного періоду, протягом якого необхідно використовувати зимові шини, не існує. Вимоги до зимових шин поширюються на всі транспортні засоби за відповідних погодних умов, незалежно від того, зареєстровані вони у Німеччині чи в іншій країні.

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У Німеччині ставлять зимові шини лише за певних погодних чи дорожніх умов. Фото: Тоні Бадер

Під категорію "зимова гума" підпадають шини з символом Alpine (гора та сніжинка). Це правило діє з 1 січня 2018 року. Що стосується шин з маркуванням M+S, то з 1 жовтня 2024 року зимові шини з таким маркування заборонено використовувати в зимових дорожніх умовах.

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Всесезонні шини, позначені символом Alpine, вважаються зимовими і можуть використовуватися в зимових погодних умовах.

В автомобілі усі чотири колеса повинні мати зимові шини. Мінімальна глибина протектора 1,6 мм.

Покарання за ігнорування нормативів щодо зимових шин:

Експлуатація не адаптованої до погоди гуми – штраф 60 євро + 1 бал у реєстрі водіння.

Експлуатація шин, не адаптованих до погодних умов, перешкодає руху – штраф у 80 євро + 1 бал у реєстрі водіння.

Експлуатація шин, не адаптованих до погодних умов, що створюють небезпеку для інших учасників дорожнього руху – 100 євро штрафу + 1 бал у реєстрі водіння.

За транспортний засіб з шинами, які не адаптовані до погодних умов, що призвело до ДТП – 120 євро штрафу, 1 бал у реєстрі.

Власник транспортного засобу повинен сплатити штраф у розмірі 75 євро та отримати 1 бал у реєстрі придатності до водіння, якщо залишить транспортний засіб на дорозі без зимових шин у зимових умовах.

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Є застереження щодо ланцюгів протиковзання. Вони мають бути такими, щоб не пошкодити дорожнє покриття. Максимально дозволена швидкість з ланцюгами протиковзання – 50 км/год.

Колаж: Авто24

Використовувати ланцюги протиковзання можна на тих ділянках дороги, що позначені дорожнім знаком (біла шина з ланцюгами протиковзання на синьому тлі). Штраф за порушення – 10 євро.

Естонія

Тут зимова гума є обов’язковою з 1 грудня по 1 березня. Встановлювати зимову гуму можна з 15 жовтня. Глибина протектора повинна бути 3 мм.

Щодо всесезонних шини, то їх можна використовувати цілий рік. З 1 грудня 2022 року нешиповані зимові та всесезонні шини з символом Alpine (гора та сніжинка) стали обов’язковими.

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Шиповані шини дозволені з 15 жовтня по 31 березня. Але тільки за умови зимової погоди і дорожніх умов.

Фінляндія

З 1 листопада по 31 березня необхідно використовувати зимові шини, якщо того вимагають погодні умови або дорожні умови. Зимова гума може бути з шипами і без них.

Мінімальна глибина протектора – 3 мм. У бруді, снігу чи інших критичних погодних умовах мінімальна глибина протектора має становити 5 мм.

Шина з символ Alpine, тобто "альпійським символом", вважається придатною для зими. Фото: Auto Bild

Шиповані шини можна використовувати і в інші пори року, але тільки тоді, коли цього вимагають погодні або дорожні умови. Зимову гуму без шипів можна використовувати цілий рік.

Вимоги щодо зимових шин також поширюються на автомобілі з-за кордону.

Франція

Тут зимова гума є обов’язковою з 1 листопада по 31 березня. Щоправда, це правило стосується лише певних регіонів, розташованих у 34 департаментах Франції.

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З 1 листопада 2024 року зимові шини повинні мати символи Alpine ТА, M.S. або M + S або M & S. Правила поширюються на всі транспортні засоби, в тому числі зареєстровані за кордоном. Водія очікує штраф у розмірі 135 євро та знерухомлення транспортного засобу, якщо він не дотримується правил.

З 1 листопада 2024 року еквівалентами ланцюгів протиковзання будуть визнані тільки шини з символом Alpine. Автомобілі мають бути укомплектовані запасом ланцюгів протиковзання, якщо поїздка планується в один із 34 департаментів областях у період з 1 листопада по 31 березня.

Італія

Тут немає загальнонаціональних вимог щодо зимових шин. Однак (див. фотоколаж нижче) в зоні дії дорожніх знаків з написом: "obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo" (зимові шини або ланцюги протиковзання на борту обов'язкові) є вимага використання зимової гуми або носіння ланцюгів протиковзання протягом певного періоду (15 листопада – 15 квітня).

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Колаж: Авто24

Попри те, що Італія південний регіон, у певних районах діють винятки, де зимові шини є обов’язковими. Насамперед це стосується двох регіонів.

У першому випадку мова йде про Валле-д'Аоста, де з 15 жовтня по 15 квітня діє загальна вимога їздити на зимовій або всесезонній гумі чи мати на борту ланцюги протиковзання.

У другому – автострада Бреннер у Південному Тіролі (A22, до Аффі). На цій дорозі зимове спорядження обов’язкове з 15 листопада по 15 квітня. Там маєте їхати на зимових чи всесезонних шинах або мати на борту ланцюги протиковзання.

Польща

Зимові шини не є обов’язковими. Але через сувору зиму настійно рекомендується використовувати зимову або всесезонну гуму в період з 1 листопада по 1 квітня.

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Є один нюанс: якщо ви їдете взимку з невідповідними шинами і потрапите в аварію, вас чекають проблеми зі страховкою.

Колаж: Авто24

Ланцюги протиковзання дозволені. У деяких місцях, позначених дорожніми знаками, це навіть обов’язково. Ланцюги протиковзання слід використовувати лише в тому випадку, якщо дорога покрита снігом або льодом.

Шиповані шини категорично заборонені в Польщі.

Румунія

Зимові шини є обов’язковими, якщо дорога покрита снігом, льодом або ожеледицею. Шини повинні бути встановлені на всіх колесах, мати маркування M+S або M&S. Мінімальна глибина протектора становить 1,6 мм.

Шиповані шини дозволені на дорогах загального користування, вкритих снігом, льодом або льодом. Однак вони повинні бути стандартизовані.



Австрія

Тут транспортні засоби мають бути оснащені зимовою гумою в період з 1 листопада по 15 квітня за потреби погодних умов. Шини повинні бути встановлені на всіх колесах, коли дороги вкриті снігом або льодом.

Крім того, зимові (або всепогодні) шини повинні мати одне із загальних позначень, таких як M+ S, M.S або M&S та/або символ Alpine (гора та сніжинка). Мінімальна глибина протектора для радіальних шин (найпоширеніший тип шин) становить 4 мм і 5 мм для діагональних шин.

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Шиповані шини можна використовувати тільки з 1 жовтня по 31 травня, в деяких регіонах діють спеціальні правила, які продовжують цей період. Сталеві штифти шин не повинні виступати більше ніж на 2 мм над протектором шини і мають бути міцно закріплені в шині, щоб уникнути пошкодження дороги чи інших транспортних засобів.

Використання ланцюгів протиковзання замість зимових шин дозволяється, якщо дорога постійно або майже постійно вкрита снігом або льодом. За екстремальних погодних умов органи влади можуть вимагати встановлення ланцюгів протиковзання на ведучі колеса.

Зимової пори непридатні шини є причиною багатьох аварій. Фото: відкриті джерела



Словаччина

У цій країні з 15 листопада по 31 березня зимові шини є обов’язковими за відповідних погодних умов (дорога вкрита снігом або льодом). Законодавчо необхідна мінімальна глибина протектора становить 3 мм.

З 1 жовтня 2024 року зимові та всесезонні шини повинні мати символ сніжинки. Шини, які мають лише символ M+S, більше не дозволені в зимових дорожніх умовах.

Швейцарія

Тут немає загальних вимог щодо зимових шин. Однак водій повинен дбати про те, щоб його автомобіль був на дорозі слухняним у керуванні. У зимових умовах це можливо тільки на зимових або всесезонних шинах.

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Якщо ви потрапили в аварію без зимових шин, у вас можуть виникнути проблеми зі страховкою.

Законодавчо необхідна мінімальна глибина протектора становить 1,6 мм. Рекомендується 4 мм.

Дорожні знаки можуть вказувати використання ланцюгів протиковзання, які необхідно одягати, якщо це необхідно. (наприклад, у гірських районах).

Швеція

Тут з 1 грудня по 31 березня обов’язкові зимові або всепогодні шини. Шини повинні мати мінімальну глибину протектора 3 мм. Ці правила також поширюються на іноземні автомобілі. Правила щодо зимових шин також поширюються на причепи.

З 1 грудня 2024 року зимові шини лише з символом M+S більше не дозволені. З цієї дати шини повинні містити символ Alpine.

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Шиповані шини дозволені з 1 жовтня по 15 квітня. Якщо транспортний засіб обладнано шипованими шинами, причіп також повинен мати шиповані шини.

Угорщина

Тут відсутні вимоги мати зимову гуму. Ланцюги протиковзання можна застосовувати за підказкою знаків.

Використання шипованих шин заборонено.

Сполучене Королівство

В Англії, Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії зимові шини не потрібні. Ланцюги протиковзання, шиповані шини та снігові шкарпетки дозволені лише на засніжених або крижаних дорогах.

Більш детально про ці та інші норми та вимоги по конкретних країнах можна прочитати тут.