Сервісні центри МВС змінюють вимоги до екзаменаторів

Начальник головного сервісного центру МВС Микола Рудик розповів про нові вимоги до екзаменаторів, які приймають іспити в кандидатів у водії.

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«Усі екзаменатори повинні відмінно володіти навичками керування та знати правила дорожнього руху. Ключовою вимогою є дотримання стандартів комунікації, принципів безбар’єрності та вміння приймати іспити в людей з інвалідністю. А це передбачає, що екзаменатори повинні знати технічні характеристики транспортних засобів відповідної категорії та, зокрема, переобладнаних авто» - каже пан Рудик.

Відповідно до вимог, екзаменатори, які вже працюють у сервісних центрах МВС, повинні пройти підвищення кваліфікації за спеціальною короткостроковою програмою. Особи, які тільки готуються стати екзаменаторами, допускаються до прийняття практичних іспитів після проходження навчання за спеціальною професійною програмою підвищення кваліфікації та складання підсумкового заліку.

Розроблено дві програми навчання підвищення кваліфікації: 100-годинна спеціальна професійна програма; 40-годинна спеціальна короткострокова програма.

Микола Рудик повідомив, що перша група нових екзаменаторів успішно пройшла навчання: «З 9 до 25 жовтня цього року було проведено навчання групи з 10 адміністраторів сервісних центрів МВС за Спеціальною професійною програмою на базі Національної академії внутрішніх справ. Вони успішно пройшли сто годинний курс підготовки та отримали відповідні сертифікати. Це адміністратори наших підрозділів з Київської, Чернігівської, Миколаївської, Харківської та Полтавської областей». Упродовж трьох тижнів вони навчались та вже зараз приймають практичні іспити у майбутніх водіїв у сервісних центрах МВС.

Під час навчання кандидати на посади екзаменаторів вивчали основи національного та європейського законодавств у сфері дорожнього руху; надання першої медичної допомоги у разі ДТП, порядок проведення практичного іспиту; запобігання та протидія корупції. Значна увага приділялась питанням психологічних засад ефективного спілкування з різними категоріями громадян, дотримуючись толерантності у професійному середовищі та прийняття практичного іспиту в осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення.

Зараз здійснюється підготовка до проведення навчання наступної групи за спеціальною професійною програмою. Воно відбудеться у період з 27 листопада до 13 грудня 2024 року. Окрім того, екзаменатори, які наразі приймають практичні іспити, повинні пройти впродовж 1 року підвищення кваліфікації. Також у майбутньому свої знання та навички екзаменатори підтверджуватимуть раз на два роки.