Як готують екзаменаторів для сервісних центрів МВС

Команда сервісних центрів МВС продовжує зростати. Екзаменатори, які закінчили теоретичний курс навчання на базі Національної академії внутрішніх справ, та успішно пройшли практичну частину підготовки вже приймають іспити.
Читайте також: Сервісні центри МВС змінюють вимоги до екзаменаторів
Під час практичного навчання майбутні екзаменатори відточують уміння та навички, які необхідні під час приймання практичних іспитів. Зокрема вони:
- здійснюють прийом громадян та надають консультації;
- працюють з електронними реєстрами та документами;
- роблять фото на посвідчення водія;
- формують екзаменаційні листи;
- опановують технічні засоби контролю аудіо- та відеофіксації;
- знайомляться з маршрутами для складання практичних іспитів;
- відточують практичні навички керування на усіх автомобілях сервісних центрів МВС;
- приймають безпосередню участь у практичних іспитах;
- здійснюють прийом теоретичних іспитів.
Практична підготовка екзаменаторів тривала близько двох тижнів. А зараз екзаменатори вже приймають перші практичні іспити та ділиться результатами.
“В середньому приймаю 18 практичних іспитів за день. Звісно, результат залежить від підготовки кандидатів у водії. Одразу помітно, хто завчив маршрути, а хто вивчив ПДР і вільно почуває себе за кермом”, – розповідає один екзаменаторів.
Читайте також: Шанси самостійно скласти іспити на "права" невисокі: 21% теорія і 16% практика
Екзаменатор відзначає, що зараз спостерігається підвищений попит на складання практичних іспитів саме на автівках сервісного центру МВС. Адже більшість із них – це авто з автоматичною коробкою передач.
Екзаменаторами в сервісних центрах МВС можуть стати всі охочі, хто має вищу освіту не нижче бакалавра, посвідчення водія (мінімум категорії “B”) та стаж керування транспортними засобами не менше 5 років. Кандидат на посаду надсилає резюме, проходить співбесіду, стажування – і при успішному результаті, долучається до команди сервісного центру МВС.