Лайфхаки: як отримати місце в черзі до сервісних центрів МВС

Необхідно терміново продати автівку, скласти іспит чи відновити посвідчення водія? Для цього обов’язково записуватись на отримання послуг до сервісного центру МВС онлайн через систему Е-Запис. Як це зробити, ділимось корисними лайфхаками.

Завдяки Е-Запису можна самостійно обрати день, час та сервісний центр МВС, в якому бажаєте отримати послугу. Для швидкої реєстрації в системі, можна скористатися кількома простими порадами:

Оновіть браузер

Актуальна версія браузера працює стабільніше та швидше завантажує сторінки, що допомагає уникнути технічних помилок системи.

Спробуйте режим "інкогніто"

Цей режим вимикає збережені файли cookie та кеш, завдяки чому сайт і відповідно сервіс Е-Запис може працювати коректніше.

Використовуйте стабільний доступ до Інтернету

Найкраще реєструватися через домашній або офісний Wi-Fi з надійним і безперебійним з’єднанням.

VPN – не альтернатива

Якщо під час входу на сайт з’являється сповіщення про помилку – перевірте, чи ввімкнений VPN і вимкніть його. Система пропускає користувачів, які використовують лише локальні українські IP-адреси.

Обирайте зручний час

Найбільше навантаження на систему зазвичай спостерігається зранку. О 6:00 годині велика кількість відвідувачів намагається записатись на практичний іспит. Водночас записи на інші послуги доступні в будь-який час без підвищеного навантаження на систему.

Зареєструватися можна також через мобільний застосунок "Е-запис".

Щоб ним скористатись, потрібно:

завантажити застосунок в App Store чи Google Play;

пройти електронну ідентифікацію – авторизуватися за допомогою ID.GOV.UA;

обрати вкладку: "Головна" – "Записатись у чергу" або "Е-черга";

обрати послугу, бажаний сервісний центр МВС для отримання послуги, дату та час з-поміж доступних.

Кожного дня о 06:00 ранку відкривається доступ до 21-го дня наперед. Для користувачів є чітко встановлені обмеження при реєстрації до онлайн-системи "Е-запис": фізичні особи: до 4 онлайн-записів на календарний місяць; юридичні особи: до 4 записів на день. Скасовані записи теж враховуються у ліміти.