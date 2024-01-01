Як змінились ціни на заряджання електромобілів в Україні

Скільки коштує кіловат електроенергії на чарджерах з публічним доступом? Фахівці Інституту досліджень авторинку зібрали інформацію з мобільних додатків провідних операторів мережевих ЕЗС в Україні, та вибрали ті значення цін, які найчастіше повторювалися.

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Залежно від локації можуть траплятися менші або більші тарифи — це слід уточнювати у відповідних додатках операторів ЕЗС. Зазначимо, що ця інформація надана з довідковою метою — це не рейтинг операторів ЕЗС, а лише орієнтир для тих, хто має, або планує придбати електромобіль.

Ціни на ЕЗС, листопад 2024 р. Таблиця ІАД

Для чого це дослідження?

Щороку наш автопарк поповнюється все новішими моделями електромобілів, які своєю чергою мають достатньої ємності батареї, щоб не потребувати щоденної підзарядки, як це було з варіантами ранніх років випуску. Тобто, оновлення парку електромобілів призводить до того, що все менше відчувається фактор «прив’язки» до домашньої (або гаражної) розетки, яка була вкрай необхідна для моделей з ємкістю батареї близько 20 кВт-год, чого вистачало на день-два поїздок.

Цей фактор стримував розвиток сегмента електромобілів — кількість потенційних покупців, які мають доступ до точки підключення, скінчена. Натомість розширюється мережа публічних «чарджерів», здатних порівняно швидко заряджати електромобілі постійним струмом, що дає нові шанси для сегмента авто на батарейній тязі.

Звідки ми про це дізналися? Експерти Інституту досліджень авторинку дослідили набір моделей в українському парку електромобілів, та визначили, що близько 40% його резидентів мають акумулятори ємкістю понад 50 кВт-год, отже їх сміливо можна відносити до категорії «далекобійних», або щонайменше до таких, котрі придатні до міжобласних поїздок.

До речі складено рейтинг 5 найдешевших електромобілів

Звісно, тут у потенційних покупців відбувається протистояння між двома факторами: заряджати авто за побутовим тарифом, що дає максимальну економію (для чого потрібна домашня розетка), чи переходити на електромобіль не лише через його економність, а й через іншу, нову якість драйву: відсутність шумів та вібрацій, динамічне прискорення, миттєва реакція на педаль акселератора, безступеневий розгін без участі коробки передач та зчеплення, а подекуди ще й непоганий набір систем допомоги водієві та широкий список опційного обладнання.

При цьому, навіть якщо заряджати таке авто виключно на ЕЗС (електрозарядних станціях), фактор економії не зникає: при середньому споживанні 20 кВт-год на 100 км пробігу, така дистанція обійдеться максимум у 355 грн. Найменш витратний варіант не надто габаритного легковика, обладнаного газобалонним обладнанням, витратить 420 грн (при 12 л/100 км пропан-бутанової суміші). І це ще доволі оптимістичне значення, зазвичай на практиці машини з ГБО потребують більше пального.