Під час воєнного стану в Україні в громадян, підприємств, органів влади й самоврядування можуть вилучити автомобілі на потреби Збройних Сил України.

Про це йдеться в законі "Про внесення зміни до статті 6 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо військово-транспортного обов’язку".

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Як мобілізують транспорт під час війни

У Положенні про військово-транспортний обов'язок, затвердженому урядовою постановою від 28 грудня 2000 року № 1921, регулюється порядок мобілізації транспортних засобів.

Наразі щокварталу МВС подає до ТЦК (колишні військкомати) дані про реєстрацію (перереєстрацію), переобладнання та зняття з обліку транспортних засобів, які перебувають у власності підприємств, установ та організацій і можуть бути передані на потреби ЗСУ й інших військових формувань під час воєнного стану.

У кого не можуть вилучити автомобілі

Особи й установи, у яких не мають права відчужувати автотранспорт:

дипломатичні та консульські установи інших держав;

представництва міжнародних та іноземних організацій;

іноземці та люди, які не мають громадянства;

банки державного сектору;

підприємства, організації та установи, які мають високу суспільну значущість;

підприємства, організації та установи, які виконують мобілізаційні завдання.

Як відбувається мобілізація авто

Уряд визначає необхідну для виконання мобілізаційних завдань кількість техніки й транспорту, а потім розподіляє цю кількість між обладміністраціями, а ті - між районами й містами обласного підпорядкування. Опісля держадміністрації за дорученням ТЦК передають ліміти потрібної кількості авто й іншої техніки між підприємствами, організаціями, установами та громадянами.

Зауважимо, що мобілізація транспорту відбувається лише через ТЦК (військкомати). За законом власники транспорту мають право обрати, яке авто віддати для ЗСУ, а яке залишити собі.

Під час процесу вилучення авто повинно бути здійснено:

задокументовано технічний стан та мобілізаційна готовність автомобіля,

його залишкова (балансова) вартість;

незалежна оцінка транспортного засобу (проводиться за ініціативою власника та його коштом).

Що буде з транспортом після завершення воєнного стану

У вищезазначеному Положенні передбачено таке: "повернення підприємствам, установам та організаціям транспортних засобів і техніки здійснюється військовими частинами (підрозділами), установами та організаціями військових формувань, для задоволення потреб яких вони залучалися, протягом 30 календарних днів з дати оголошення демобілізації через територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, які здійснили таке залучення".

Таким чином, керівники підприємств, установ та організацій після скасування режиму воєнного стану можуть звернутися до ТЦК і написати заяву на повернення транспорту.