Народні депутати винайшли спосіб, як покращити транспортне забезпечення українських збройних сил та "інших військових формувань": змусити одних поділитися з іншими, та ще й оштрафувати перших.

Таке ноу-хау закладене у невеличкий проект "Про внесення змін до статті 481 Митного кодексу України" (№7583), повідомляє "Закон і Бізнес".

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Йдеться про власників "євроблях", які перевищать строк тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування чи комерційного призначення на митну територію України більше ніж на 30 діб. Сьогодні за таке порушення передбачений штраф у розмірі 10 тис. неоподатковуваних мінімуми доходів громадян (170 тис. грн.) або конфіскація автомобіля.

Нардепи вирішили, що можна не так сильно карати порушників, якщо вони добровільно погодяться передати своє авто на потребу ЗСУ чи інших військових формувань. Але штраф таки заплатять —8500 грн.

Прикметно, що автори пропонують цей варіант не як тимчасовий, на час дії військового стану, а на постійній основі. Тим самим "інші військові формування" фактично заохочуються до розшуку власників "євроблях", що затрималися із оформленням чи вивезенням, аби висунути йому пропозицію добровільно віддати авто, від якої буде важко відмовитися.

Нагадаємо, що до 1.07.2022 діяв пільговий режим оформлення автомобілів, придбаних за кордоном. Утім, за оцінками експертів ринку, далеко не всі власники "євроблях" встигли розмитнити автомобіль на таких умовах чи оформити всі належні документи при реєстрації в Україні.