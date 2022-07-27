Народные депутаты изобрели способ, как улучшить транспортное обеспечение украинских вооруженных сил и других военных формирований: заставить одних поделиться с другими, да еще и оштрафовать первых.

Такое ноу-хау заложено в небольшой проект "О внесении изменений в статью 481 Таможенного кодекса Украины" (№7583), сообщает "Закон и бизнес".

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Речь идет о владельцах "евроблях", которые превысят срок временного ввоза транспортных средств личного пользования или коммерческого назначения на таможенную территорию Украины более чем на 30 дней. Сегодня за такое нарушение предусмотрен штраф в размере 10 тыс. не облагаемых налогом минимальных доходов граждан (170 тыс. грн.) или конфискация автомобиля.

Нардепы решили, что можно не так сильно наказывать нарушителей, если они добровольно согласятся передать свой автомобиль на нужды ВСУ или других военных формирований. Но штраф все-таки заплатят – 8500 грн.

Примечательно, что авторы предлагают этот вариант не как временный, во время действия военного положения, а на постоянной основе. Тем самым "другие военные формирования" фактически поощряются к розыску владельцев "евроблях", задержавшихся с оформлением или вывозом, чтобы выдвинуть ему предложение добровольно отдать авто, от которого будет трудно отказаться.

Напомним, что до 1.07.2022 года действовал льготный режим оформления автомобилей, приобретенных за рубежом. Впрочем, по оценкам экспертов рынка, далеко не все владельцы "евроблях" успели растаможить автомобиль на таких условиях или оформить все документы при регистрации в Украине.