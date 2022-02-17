Об’єми розбирання легкових автомобілів у 2021 році ледь не дотягнули до пів мільйона екземплярів.

База даних реєстраційного центру Польщі свідчить, що минулого року на розбирання зняли з обліку рівно 485 515 легкових автомобілів. Це на 19,8% більше, ніж у 2020 році та на 3,5% більше, ніж у 2019 році. Рекордний результат був зафіксований у 2018 році, коли на станції розбирання було доставлено понад 500 тис. легкові автомобілі.

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У 2021 році, як і в 2018-2020 роках, найчастіше розбирали автомобілі 1999 року випуску – майже 73 тисячі. од., що становить 15% усіх розібраних легкових вагонів. Рідше на станцію розбирання надходили автомобілі 2000 р. (63,1 тис. автівок) і 1998 р. (55,4 тис. машин.), а загалом на ці 3 роки припадає 40% усіх розібраних легкових автомобілів.

Звичайно, найчастіше розбирають автомобілі, які в ті роки вписалися в рейтинги продажів не тільки в Польщі, а й у Західній Європі. 2/3 автомобілів, розібраних у 2021 році, потрапили до Польщі в рамках імпорту вживаних автомобілів.

ТОП-10 брендів, які найчастіше здавали на розбирання:

Opel - 74 143 шт. Volkswagen - 64 211 шт. Fiat - 52 526 шт. Renault - 48 465 шт. Ford - 43 780 шт. Audi - 21 519 шт. Daewoo - 21 369 шт. Peugeot - 21 001 шт. SEAT - 16 588 шт. Skoda - 15 545 шт.

ТОП-10 моделей, які найчастіше розбирали:

Opel Astra - 30 915 шт. Volkswagen Golf - 23 976 шт. Fiat Seicento - 17 683 шт. Ford Focus - 17 203 шт. Opel Corsa - 17 201 шт. Volkswagen Passat - 16 929 шт. Opel Vectra - 15 669 шт. Volkswagen Polo - 14 644 шт. Fiat Punto - 13 995 шт. Ford Mondeo - 12 134 шт.

Переважна більшість розібраних автомобілів – це автомобілі з бензиновими двигунами (67,6%), які домінували на ринку 20 років тому. Практично всі ці машини потрапили на станції розбирання від приватних осіб. Лише 1% розібраних транспортних засобів були службовими.