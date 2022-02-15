У Польщі на швидкісний автомагістралі сталася дуже недешева ДТП

Як повідомляє Auto-swiat, Ferrari 488 у хардкорній модифікації Pista виявилася повністю знищена внаслідок аварії на трасі S10. Інцидент стався неподалік міста Вижиск на північному заході країни.

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За інформацією місцевих ЗМІ, водій середньомоторної Pista втратив контроль над суперкаром, який на великій швидкості влетів у металеву огорожу і буквально протаранив його наскрізь, вилетівши в кювет.

Як видно на знімках, опублікованих Wasze Media, Ferrari виявилася настільки низькою, що пройшла під відбійником, водночас повністю розбивши передок з карбоновим капотом, лобове та заднє скло, а також пом'явши дах. Екстрені служби оперативно прибули на місце аварії, проте з'ясувалося, що водій не постраждав, незважаючи на обтяжливий вид купе.

Причиною ДТП могла стати погода: можливо, дорога на цій ділянці магістралі виявилася надто слизькою, а швидкість Pista – надто високою, і колеса втратили зчеплення. У будь-якому випадку, тепер італійський суперкар спишуть в брухт, хоча є невеликий шанс, що двигун та трансмісію вдасться відновити.

Додамо, що Pista ("трек" у перекладі з італійської) - це екстремальна модифікація 488 GTB. Вона оснащується 3,9-літровим "твін-турбо" V8, що видає 720 кінських сил і 770 Нм крутного моменту. Капот, бамперна група, спойлер та елементи інтер'єру виконані з карбону, завдяки чому суперкар важить на 91 кілограм менше, ніж GTB. Вартість цього автомобіля становить більше 300 тисяч доларів.